Pesquisadores da UFSCar participam do Festival Universo Diverso, em São Vicente

Crédito: (Imagem: Divulgação)

Pesquisadores do Campus Sorocaba da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) marcam presença na primeira edição do Festival Universo Diverso (FUD), que acontece no próximo dia 31 de maio, das 10 às 22 horas, na Praia de Itararé, em São Vicente (SP). O evento é gratuito e integra o início do Mês do Orgulho LGBTI+ no Brasil, reunindo artistas, educadores e ativistas do Brasil e do exterior, em uma programação dedicada à arte, à história e ao futuro da diversidade no país.

Idealizado pela advogada e ativista Alexandra Pericão e pelo ator, produtor e gestor em diversidade Josafá Alves, o festival propõe três eixos de discussão: a história da comunidade LGBTI+ brasileira, os anseios e as necessidades atuais e as novas lideranças que inspiram e apontam para um novo futuro de progresso social para o Brasil.

Em um registro histórico, Alves realiza há mais de um ano de viagens internacionais, resultando em performances com o personagem do Festival, o UDi, e em entrevistas gravadas com lideranças LGBTI+ nacionais e internacionais, residentes em cinco países diferentes, sob a orientação de Cesar Alves Ferragi, docente do Departamento de Geografia, Turismo e Humanidades (DGTH-So). Ferragi também assina uma das exposições fotográficas em cartaz no festival, "Corpo Carnaval".

A Universidade participa ainda com estudantes do curso de Turismo do Campus Sorocaba, envolvidos no projeto voluntário "PA! Pessoa Amiga da Diversidade", que atua com ações de cidadania e turismo LGBTI+. A programação do festival inclui shows de artistas locais, workshops de maquiagem, dança e figurino, exposições, debates e ações formativas. Também está prevista uma ação coletiva de planejamento de mudas de amor-perfeito, flor símbolo do amor queer .

O Festival Universo Diverso conta com apoio da Prefeitura Municipal de São Vicente, do Sebrae, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), da UFSCar, da Coordenação de Políticas da Diversidade Sexual da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo e de instituições LGBTI+.

A programação completa será divulgada no site www.casacenica.com e nas redes sociais do evento ( @festivaluniversodiverso ).

