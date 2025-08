Pesquisadores da UFSCar estão entre os melhores cientistas do mundo

UFSCar -

Pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) estão entre os melhores cientistas do mundo, conforme reconhecimento publicado na 4ª edição do ranking Research.com.



O ranking é baseado em dados bibliométricos consolidados de plataformas renomadas como OpenAlex e CrossRef. As observações, que compartilham as publicações e as solicitações dos pesquisadores, foram coletadas em 27/11/2024 e a posição no ranking é calculada a partir do índice D (variação do índice H, que avalia o impacto e a produtividade de um pesquisador ou grupo de pesquisa com base no número de citações de seus artigos).



O ranking é feito por áreas do conhecimento. Pesquisadores da UFSCar aparecem em cinco áreas: Bioquímica, Ecologia e Evolução, Engenharia e Tecnologia, Ciência de Materiais e Química, com destaque para as duas últimas em número de pesquisadores citados.



"Esse expressivo reconhecimento reafirma a excelência do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Química (PPGQ) e sua destacada inserção no cenário científico global. Além de refletir a alta qualidade das pesquisas envolvidas no Programa, a conquista evidencia o compromisso contínuo com a geração e divulgação de conhecimento inovador, socialmente relevante e de alto impacto. O PPGQ se orgulha de tradição de excelência na formação de mestres e doutores, organizado para atuar de forma crítica e transformação em diferentes setores da sociedade. A presença de seus docentes entre os mais influentes do mundo reforçam não apenas a reputação da UFSCar, mas também o papel estratégico da ciência brasileira no desenvolvimento sustentável e na promoção do bem-estar social", afirma Ricardo Samuel Schwab, Coordenador do PPGQ.



Já o Chefe do Departamento de Química (DQ), Fernando Cruz Moraes, ressalta que o ranking dos cientistas é uma lista confiável de acadêmicos renomados da melhor área de Química, estabelecida por meio da análise de diversas fontes bibliométricas. "Considerando que, na área de Química foram examinados 121.518 acadêmicos e os pesquisadores do Brasil ocupam a 17ª posição no ranking mundial, nosso Departamento orgulha-se e se engrandece com este resultado", destaca Moraes.



A Ciência de Materiais foi outra área de destaque no ranking. "O Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais (PPGCEM) tem por visão ser um programa de pós-graduação de referência internacional em Ciência e Engenharia de Materiais. Ter vários docentes do PPGCEM compondo uma lista do ranking para melhores cientistas na área de Ciência dos Materiais indica que o PPGCEM teve sucesso em atingir esse objetivo", afirmou Guilherme Zepon, Coordenador do PPGCEM.



Seguem abaixo as áreas, os pesquisadores da UFSCar citados e a colocação nacional:



Bioquímica 88 - Orlando Moreira Filho (Departamento de Genética e Evolução - DGE)

103 - Pedro Manoel Galetti (DGE)



Ciência de Materiais 2 - Luiz Mattoso (PPGQ)

4 - Edson R. Leite (DQ)

11 - Edgar D. Zanotto (Departamento de Engenharia de Materiais - DEMa)

24 - Paulo S. Pizani (Departamento de Física - DF)

26 - Cauê Ribeiro (PPGQ)

35 – Romeu C. Rocha Filho (DQ)

37 – Victor Pandolfelli (DEMa)

47 - Bruno C. Janegitz (Departamento de Ciências da Natureza, Matemática e Educação - DCNME)

61 - Ernesto C. Pereira (DQ)

62 – Claudemir Bolfarini (DEMa)



Ecologia e Evolução 122 - Odete Rocha (Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva-DEBE)

131 - Hugo Sarmento (Departamento de Hidrobiologia - DHb)

137 - Miguel Petrere (Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Uso de Recursos Renováveis - PPGPUR)

142 - Marco Antônio Batalha (Departamento de Botânica - DB)



Engenharia e Tecnologia 12 - Reinaldo Morabito (Departamento de Engenharia de Produção - DEP)

24 - Walter José Botta (DEMa)



Química 1 - Elson Longo (DQ)

18 - Orlando Fatibello (DQ)

46 - Joaquim Nóbrega (DQ)

60 - Paulo Pizani (DF)

65 - Cauê Ribeiro de Oliveira (PPPGQ)

76 - Romeu C. Rocha Filho (DQ)

100 - Bruno Janegitz (DCNME)

131 - Marcio W. Paixão (DQ)

133 - Alzir A. Batista (DQ)

