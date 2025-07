Pesquisadora da UFSCar recebe prêmio como Liderança na Academia em Química

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) tem uma pesquisadora entre as eleitas "Mulheres Brasileiras em Química 2025", prêmio concedido pela American Chemical Society (ACS) e Sociedade Brasileira de Química (SBQ). Arlene Gonçalves Corrêa, docente do Departamento de Química (DQ), recebeu o prêmio na categoria "Liderança na Academia".

O prêmio tem periodicidade anual e visa promover a igualdade de gênero, com foco na comunidade científica brasileira, e reconhecer o impacto da diversidade na pesquisa científica em Química. Desta forma, busca premiar mulheres cientistas com pesquisas de destaque no campo da Química e ciências afins.

Ao todo são três categorias: Líder Emergente, vencida por Denise Brentan da Silva, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS); Liderança na Academia; e Liderança na Indústria, vencida por Fernanda de Oliveira Barreto Costa, da Indorama Ventures.

No caso da categoria Liderança na Academia vencida pela pesquisadora da UFSCar, o intuito do prêmio é reconhecer uma mulher com uma carreira consolidada na academia e cuja contribuição para a pesquisa científica na Química ou áreas afins tenha um impacto global e social significativo.

"Este prêmio é um reconhecimento da minha carreira como professora e pesquisadora. Embora, infelizmente, as mulheres sejam minoria na Química, vários de nós se destacam e este prêmio tem por objetivo específico todo o nosso esforço e dedicação. Este é o segundo ano consecutivo que o prêmio de Liderança na Academia vem para uma docente do DQ (ano passado, o prêmio foi entregue para a professora Lucia Helena Mascaro). Este fato reforça a nossa competência e as contribuições relevantes da nossa Instituição para a comunidade científica", afirmou Corrêa.

Trajetória

Arlene Gonçalves Corrêa possui graduação, mestrado e doutorado em Química, todos pela UFSCar. Fez doutorado-sanduiche na Université Joseph Fourier de Grenoble, França (1988-1990) e pós-doutorado na Stanford University, CA-EUA (1996-1997). Atualmente é professor titular do Departamento de Química (DQ) da UFSCar. Foi Chefe do DQ e Vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Química (PPGQ). Tem experiência na área de Síntese Orgânica, atuando principalmente nos seguintes temas: síntese de produtos naturais bioativos, química medicinal, química verde e ecologia química. É filiado à Sociedade Brasileira de Química (SBQ) e American Chemical Society (ACS) e é membro da Royal Society of Chemistry (RSC). Coordena o Centro de Excelência em Pesquisa em Química Sustentável (CERSusChem) e o subprojeto Materiais em Processos e Produtos Sustentáveis, da Unidade Embrapii-UFSCar de Materiais Avançados.

Leia Também