Pesquisador da USP vence o Prêmio Gutierrez 2025 por tese em geometria e topologia

Fabrício e a esposa Maylin, que também é pesquisadora, pretendem permanecer no Brasil, onde se conheceram e encontraram boas perspectivas de crescimento acadêmico - Crédito: Arquivo pessoal

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, e a Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) anunciaram o vencedor do Prêmio Carlos Gutierrez de Teses 2025. O reconhecimento foi concedido ao pesquisador colombiano Fabrício Valencia Quintero, pela originalidade e contribuição científica de sua tese em geometria e topologia, defendida no Instituto de Matemática e Estatística (IME) da USP.

Uma conquista simbólica

Quintero recorda que recebeu a notícia durante um jantar com a esposa, a peruana Maylin Maquera, doutoranda em farmacologia na USP. “No começo pensei que fosse um e-mail falso. Mas, quando confirmei, a alegria foi imensa, ainda mais pelo prêmio homenagear o professor Carlos Gutierrez, que também nasceu no Peru. Isso deu um significado especial para nós”, contou.

Para o matemático, que chegou ao Brasil em 2020 com bolsa da Fapesp, o reconhecimento valoriza a força da matemática brasileira no cenário latino-americano. “Somos estrangeiros aqui e, por isso, esse prêmio tem um valor ainda maior. A matemática no Brasil é muito forte e nos orgulha poder contribuir nesse contexto”, disse.

A pesquisa

Intitulada Teoria de Morse em grupóides de Lie, a tese foi orientada pelo professor Cristián Ortiz Gonzalez. O trabalho adapta a clássica Teoria de Morse para analisar espaços geométricos com singularidades, utilizando ferramentas da topologia diferencial. “É como desenvolver novos instrumentos matemáticos para enxergar melhor objetos complexos. Isso abre caminho não só para avanços na própria matemática, mas também para aplicações em áreas como a física”, explicou Quintero.

Da Colômbia ao Brasil

Natural de uma cidade próxima a Medellín, Fabrício se encantou pela matemática ainda na graduação. A decisão de vir ao Brasil foi motivada pela reputação internacional do IME e pelo contato prévio com seu orientador. Apesar das dificuldades de iniciar o doutorado em meio à pandemia, o pesquisador afirma ter encontrado acolhimento na USP e grande apoio da esposa, que considera fundamental para concluir a pesquisa.

Reconhecimento e perspectivas

Atualmente, Quintero é bolsista de pós-doutorado no IME, também com apoio da Fapesp, e planeja realizar estágio de pesquisa na Universidade de Münster, na Alemanha. Apesar da projeção internacional, ele e a esposa desejam seguir a carreira acadêmica no Brasil. “Aqui encontramos um sistema sólido e foi onde começamos nossa família”, afirmou.

A cerimônia

A entrega do Prêmio Gutierrez acontecerá em 2 de outubro de 2025, no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano, no ICMC-USP, em São Carlos. O vencedor receberá certificado e premiação em dinheiro de R$ 3,1 mil. O evento também concederá menção honrosa a Manoel Zanoelo Jarra, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), pela tese Matróides com coeficientes e geometria F1.c.

