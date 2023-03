Pesquisador do ICMC São Carlos mostra alucinações do ChatGPT

Crédito: Divulgação

“Quais são os brasileiros ganhadores do Prêmio Nobel?”, pergunta o professor Fernando Santos Osório ao ChatGPT, a famosa ferramenta de inteligência artificial capaz de responder a perguntas de modo natural, dialogar, escrever textos e fazer cálculos. A resposta surpreende: são listados nove nomes embora, na vida real, nenhum brasileiro tenha conquistado um Nobel.

Chamada de “alucinação”, um equívoco como esse não é uma exceção e está entre os exemplos apresentados pelo professor na reportagem exibida domingo, 12 de março, no programa Fantástico, da Rede Globo. Além de alertar para os riscos de confiar cegamente nas informações fornecidas pelo ChatGPT, Osório também ressalta a incapacidade da ferramenta ter sentimentos e consciência.

“Se eu tenho um papagaio em casa e ele diz “eu te amo”, você vai acreditar que ele realmente está dizendo que tem um amor pela pessoa ou que ele está simplesmente falando a frase “eu te amo”?”, questiona o professor. “As máquinas são esses papagaios. Elas são capazes de dizer “eu te amo”, “eu gosto de você”, “eu gosto disso”, “eu odeio”, “eu quero matar”, “eu quero dominar o mundo”. Mas é um texto como qualquer obra literária”, diz Osório.

Ele acrescenta que, em breve, uma nova ferramenta de inteligência artificial promete sacudir o mercado, unindo o ChatGPT com os conhecimentos de busca do Bing. A ferramenta será apresentada pela Microsoft no próximo dia 16 de março, mas quem quiser dar uma olhada, já pode acessar a versão disponível na loja de aplicativos do Google Play. “Se o ChatGPT já está dando muito o que falar, essa novidade vai sacudir mais ainda o mundo”, prevê o professor.

Leia Também