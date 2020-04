Pesquisador da USP São Carlos fará mediação de palestras na Academia de Ciências do Estado de São Paulo

Crédito: Divulgação

A Academia de Ciências do Estado de São Paulo (ACIESP) promove no próximo dia 29 de abril, a partir das 17h, o webinário intitulado “Ciência e Sociedade”, com as palestras dos pesquisadores Profs. Carlos Henrique de Brito Cruz, diretor científico da FAPESP em final de seu mandato, e Luiz Eugenio Mello, no detentor do cargo a partir do dia 17 de abril.

O evento contará com a participação da presidente da ACIESP, Profª Vanderlan Bolzani, e do vice-presidente, Prof. Paulo Artaxo.

A mediação estará a cargo do diretor executivo da Academia e pesquisador da USP de São Carlos, Prof. Adriano Andricopulo.



O evento é gratuito e aberto a todos os interessados. Faça a sua inscrição: https://forms.gle/AFDcrerkgjhEL7S38

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também