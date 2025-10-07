Pesquisador da USP São Carlos é o novo membro da Academia Nacional de Engenharia dos EUA (NAE)

Crédito: Divulgação

O cientista são-carlense, docente do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), Prof. Vanderlei Bagnato, que já era membro da Academia de Ciências dos Estados Unidos (NAS), foi eleito e tomou posse neste final de semana como membro da Academia de Engenharia norte-americana (NAE), durante a reunião anual daquela instituição ocorrida em Washington (DC), tendo sido transmitida ao vivo pelo canal Youtube da Academia.

Ser membro da NAS e da NAE é, de fato, uma das maiores honrarias que um cientista ou engenheiro pode receber ao longo de sua carreira, um reconhecimento internacional ao mais alto nível.

A NAS, fundada em 1863, é uma organização privada e sem fins lucrativos dedicada ao avanço da ciência e ao fornecimento de aconselhamento científico para os governantes e para as instituições. A eleição para a NAS é um reconhecimento da excelência científica, reservado apenas aos pesquisadores cujas contribuições são consideradas significativas e duradouras para o progresso do conhecimento. Além disso, os membros da NAS frequentemente participam de comitês que orientam decisões governamentais em áreas críticas como saúde pública, meio ambiente, segurança nacional e educação. A filiação à NAS é amplamente reconhecida como um selo de excelência científica internacional, proporcionando aos seus membros acesso a uma rede de colaboração de alto nível, que estimula parcerias interdisciplinares e globais.

Da mesma forma, a NAE, criada em 1964, tem como missão promover o avanço da engenharia e atuar como órgão consultivo em questões tecnológicas e estratégicas. Ser eleito para a NAE significa ter realizado contribuições excepcionais à engenharia, seja por meio de inovação, liderança, educação ou serviço público.

Os membros da NAE desempenham um papel fundamental na formulação de políticas e estratégias nacionais relacionadas à infraestrutura, energia, tecnologia e segurança cibernética, entre outros temas relevantes. A academia também se dedica à valorização da engenharia como força transformadora da sociedade, destacando seu impacto na melhoria da qualidade de vida. Assim como a NAS, a NAE goza de elevado prestígio internacional e seus membros são frequentemente convidados a liderar iniciativas de grande relevância.

Sendo que a filiação simultânea às duas academias é extremamente rara, representando um reconhecimento duplo — tanto pela profundidade científica quanto pela aplicação prática e tecnológica do conhecimento -, essas distinções posicionam os cientistas como referências nacional e internacional em suas áreas de atuação, evidenciando trajetórias marcadas pela excelência, inovação e impacto.

Na cerimônia de posse o depoimento oProf. Vanderlei Bagnato teve a oportunidade de comentar esse momento. “Isto demonstra o quanto o trabalho realizado por mim junto aos meus estudantes e colaboradores têm sido relevante. Nada do que fiz foi executadosozinho, portanto, todos que estiveram comigo são também parte desta nomeação. Como sempre digo, se não mereço, vou trabalhar mais para ser merecedor”.

De um modo geral, os professores e pesquisadores brasileiros tem tido bastante reconhecimento internacional ao assumirem lugares de destaque em corpos editoriais de revistas relevantes e como membros de diversos academias espalhadas pelo mundo. Investimento em ciência e tecnologia movem o país, tornando-o e mais independente, com os avanços tecnológicos a assumirem uma relevância para a sociedade, alavancando a economia e tornando nossa sociedade mais provida de empregos e tecnologia para seu próprio bem-estar.

A relevância social da Ciência tem sido algo constante nos trabalhos dos professores e pesquisadores da USP e da UFSCar, pelo que São Carlos está de parabéns pela sua relevância e comprometimento com o avanço científico e tecnológico.

O tema da reunião da NAE deste ano abordou aspectos da Inteligência Artificial (IA) e seu impacto nas engenharias, com a realização de diversas palestras e apresentações sobre o tema, principalmente em relação às diversas preocupações em como adaptar a educação, o desenvolvimento de tecnologias e a preparação de profissionais com esta nova realidade. Sobre o tema, o Prof. Vanderlei Bagnato ressaltou que “Não podemos ter medo da IA, já ela veio para ficar. Temos, sim, que nos adaptar com esta nova realidade e utilizá-la de forma consciente e ética “afirmou o cientista.

(Rui Sintra – jornalista – IFSC/USP)

Leia Também