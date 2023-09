Pesquisador da USP São Carlos conquista prêmio nos EUA

Bagnato receberá o prêmio devido às suas contribuições nas áreas de laser e óptica quântica - Crédito: Divulgação

O docente e pesquisador do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), professor Vanderlei Salvador Bagnato irá receber, em janeiro de 2024, o “Prêmio Willis E. Lamb de Ciência do Laser e Óptica Quântica” durante o “The Winter Colloquium on the Physics of Quantum Electronics (PQE)”, que ocorrerá na cidade de Snowbird (Utah - EUA)

O “Prêmio Willis E. Lamb de Ciência Laser e Óptica Quântica” é concedido anualmente a renomados cientistas mundiais por suas notáveis contribuições nas áreas de laser e óptica quântica, sendo que essa distinção homenageia Willis E. Lamb, físico e ganhador do Prêmio Nobel de Física em 1955 por suas descobertas relativas à estrutura fina do espectro de hidrogênio. Por outro lado, um dos maiores destaques foi sua contribuição para a eletrodinâmica quântica, por meio do deslocamento de Lamb, sendo que na última parte de sua carreira ele se dedicou ao campo das medições quânticas. (Rui Sintra - IFSC/USP)

