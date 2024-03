Pesquisador da Embrapa São Carlos se torna Cidadão Honorário na “Capital da Tecnologia”

Referência em Ressonância Magnética Nuclear aplicada ao setor agropecuário, Luiz Colnago vai ser homenageado em São Carlos - Crédito: Victor Otsuka

O pesquisador Luiz Alberto Colnago, da Embrapa Instrumentação, vai receber o título de “Cidadão Honorário de São Carlos”, em sessão solene na Câmara Municipal, no dia 22 de março, às 19h30. Aos 67 anos de idade, ele também atua como professor nos Programas de Pós-Graduação do Instituto de Química e do Instituto de Física de São Carlos (IQSC e IFSC) da USP.

Nascido em Itarana (ES), estado no qual fez a graduação em Farmácia, percorreu uma trajetória científica que passou pelo Rio de Janeiro durante o mestrado e o doutorado, antes de chegar à Embrapa Instrumentação, em 1986, e se tornar referência na área de Ressonância Magnética Nuclear. O tema, inclusive, despertou interesse internacionalmente após três Prêmios Nobel, em 1991, 2001 e 2003.

Rumo ao interior

A mudança para o interior paulista ocorreu depois que um colega da Embrapa Meio Ambiente (Jaguariúna – SP) assistiu a uma palestra do pesquisador Silvio Crestana (um dos fundadores da Embrapa Instrumentação) e comentou com ele que Colnago tinha interesse em trabalhar em São Carlos, pelo fato de ser o principal polo de RMN do País. A cidade é conhecida como “Capital da Tecnologia”, pois possui um doutor para cada 100 habitantes (dez vezes maior do que a média nacional) e um hub de startups.

Foi esse ecossistema de inovação que também atraiu a empresa FIT – Fine Instrument Technology a mudar a sede da empresa da capital para o interior paulista e investir em um novo nicho, as aplicações agropecuárias, a partir de metodologias desenvolvidas por Luiz Colnago. Hoje, a empresa já chega a 20 mercados de quatro continentes.

Formação de talentos

O trabalho dele na Embrapa Instrumentação e na USP motivou a formação de 17 alunos de mestrado e de 21 doutorado – também supervisionou 18 pós-doutorandos e mais de cinco dezenas de alunos de graduação - que hoje são professores em universidades em várias partes do Brasil, e que outros optaram pela atuação na iniciativa privada.

A carreira do pesquisador inclui ainda oito patentes (uma delas no exterior), mais de 600 trabalhos e resumos publicados em congressos e similares, além de 237 trabalhos em revistas especializadas e 22 capítulos de livro. Liderou mais de 30 projetos de pesquisa financiados por instituições públicas e empresas privadas, cuja captação de recursos superou R$ 20 milhões.

Um título com mérito

Mais do que números, o impacto do trabalho realizado por Luiz Colnago rendeu uma dezena de condecorações e prêmios e, agora, a homenagem da Câmara Municipal de São Carlos. “Quando escolhemos o professor Colnago de forma meritória, estamos premiando uma pessoa que tem a vida dedicada ao conhecimento e aos bancos da universidade, formando bons cidadãos”, comenta o vereador Bruno Zancheta (PL), autor da proposta.

“É uma homenagem mais do que merecida e um orgulho para a equipe da Embrapa Instrumentação. O pioneirismo do Colnago é algo de extrema relevância, ele conseguiu, desde os anos 80, levar os conhecimentos de uma área mais conhecida na medicina para o setor agropecuário, o que resultou em ciência básica e ciência aplicada de alto nível”, comenta José Manoel Marconcini, chefe-geral da Embrapa Instrumentação.

“Fico muito feliz com essa homenagem, pois escolhi São Carlos para desenvolver a minha carreira, junto com minha família. O ambiente da cidade sempre me estimulou a trabalhar em equipe, por isso, divido esse título com colegas da Embrapa, da USP, das empresas parceiras, enfim, quem sempre buscou avançar nas pesquisas com RMN, e causar impacto na vida das pessoas”, finaliza Luiz Colnago.

Leia Também