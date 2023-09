Pesquisador da Embrapa São Carlos palestra na Conferência da FAO em Roma com foco em pecuária de baixo carbono

SIGA O SCA NO

Conferência Global discute inovações e caminhos para produzir alimentos de forma eficiente e sustentável - Crédito: Alexandre Berndt

O pesquisador e chefe-geral da Embrapa Pecuária Sudeste (São Carlos), Alexandre Berndt, participa até quarta-feira, 27,da Conferência Global sobre Transformação da Pecuária Sustentável da FAO em Roma (Itália).

Na tarde desta terça-feira, 26, ele apresenta o tema Sinergias e compensações entre a produção pecuária e o meio ambiente durante a Sessão Plenária sobre “Melhor Ambiente”. Ele é o único brasileiro nesta Plenária. O fórum, que começou na segunda-feira, 25, conta com a presença de membros da FAO, produtores, cientistas, agências de desenvolvimento, formuladores de políticas, sociedade, formadores de opinião e setor privado de vários países do mundo. O propósito é dialogar sobre inovações e caminhos para produzir alimentos de forma eficiente e com sustentabilidade.

As principais tecnologias disponíveis para alcançar uma produção pecuária de baixo carbono serão apresentadas por Alexandre Berndt no painel desta tarde. “Vamos abordar um pouco das sinergias e dos antagonismos da intensificação da produção pecuária. Especificamente, vou falar o caso dos sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), com suas vantagens e seus desafios”, contou.

A Embrapa tem estudado esses sistemas para aumentar a eficiência da pecuária brasileira, levar bem-estar aos animais, diversificar a renda dos produtores rurais, reduzir Gases de Efeito Estufa (GEE), melhorar a qualidade do solo, ampliar a biodiversidade e elevar a produtividade das pastagens e dos animais. A ILPF tem contribuído para a sustentabilidade da produção, preservação ambiental e maior produção de alimentos na mesma área. É uma estratégia para mitigar os impactos das mudanças climáticas. Dessa forma, a empresa apoia as políticas públicas do setor, como o Plano ABC+ 2020-2030, e favorece o cumprimento da meta 13 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 13) para redução das emissões.

