Pesquisa oferece tratamento para pessoas com feridas que não cicatrizam

O Instituto de Física da USP em parceria com a Clínica Cicatrizze Laserterapia, especializada no tratamento de feridas crônicas e complexas, convoca pacientes acometidos por úlceras venosas e pé diabéticos ou com feridas de difícil cicatrização para tratamento de pesquisa, oferecendo diversas tecnologias e inovações.

Os interessados devem entrar e contato pelo telefone (16) 3412-3036 ou pelo WhatsApp (16) 99731-3004 ou comparecer na Clínica San Lucca, na rua Sete de Setembro 3134, 2º andar.

Será cobrada uma taxa simbólica de R$ 50 por sessão para o custeio dos insumos utilizados no tratamento.

