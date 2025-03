Uma pesquisa na área da Psicologia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está investigando a viabilidade da adaptação de um protocolo de treino de habilidades para auxiliar na regulação emocional de mulheres com histórico de violência por parceiros íntimos. Para isso, estão sendo recrutadas participantes mulheres maiores de 18 anos que tenham um histórico de violência com parceiro íntimo, de qualquer parte do Brasil. A pesquisa oferece oito atendimentos psicológicos online às participantes. Para participar, basta responder ao formulário disponível em https://bit.ly/4iK1lqp.

"Temos evidências de que a desregulação emocional está presente em muitos casos de violência entre parceiros íntimos; a intervenção visa promover diminuição da desregulação emocional e de sintomas relacionados a desesperança, autoestima e auto eficácia", destaca a responsável pelo estudo, Sara Gonzalez Moron, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGPsi) da UFSCar.

O estudo, intitulado "Treino de Habilidades Online Baseado em Terapia Comportamental Dialética (DBT) para Mulheres com Histórico de Violência entre Parceiros Íntimos no Brasil: Estudo de Viabilidade", tem orientação da professora Sabrina Mazo D'Affonseca, do Departamento de Psicologia (DPsi) da UFSCar, e conta com apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Dúvidas podem ser esclarecidas através do e-mail saramoron@estudante.ufscar.br.

Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE 81683924.0.0000.5504).

Leia Também