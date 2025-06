Pesquisa nacional adaptada instrumento para inteligência avaliar a população brasileira

Um estudo nacional na área da Psicologia, com a participação de pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), está buscando adaptar, para a população brasileira, o RIAS-2, um instrumento amplamente utilizado para avaliar a inteligência de maneira geral, além de verificar como uma pessoa se lembra das coisas e com rapidez com que consegue resolver problemas.

Para isso, estudantes do curso de graduação em Psicologia da UFSCar, sob orientação da professora Monalisa Muniz, do Departamento de Psicologia (DPsi), convidando pessoas de 3 a 20 anos para participar do estudo, intitulado "Evidências de validade, precisão e estudos de normatização para a adaptação do instrumento RIAS-2".

"É importante adaptar esse teste para a população brasileira para ampliar as opções de testes com esse mesmo objetivo para o Brasil. Para crianças abaixo de 5 anos, por exemplo, há somente um teste que cumpre essa função", destaca a equipe de pesquisadores da UFSCar.

Participação

Para participar é necessário ter entre 3 e 20 anos. Os interessados - ou os responsáveis, no caso das crianças - deverão preencher o formulário disponível em https://bit.ly/44tZphq ; o tempo estipulado de resposta é de cinco minutos. Após o preenchimento, um aluno da equipe entrará em contato para marcar a aplicação do teste. O teste dura cerca de uma hora e é aplicado no formato presencial. A localização do aplicativo pode ser combinada caso a caso, na cidade de São Carlos e outras cidades do Estado de São Paulo. O participante poderá ter acesso ao resultado do seu teste após a construção da tabela de pontuação, no decorrer do desenvolvimento da pesquisa.

Dúvidas podem ser esclarecidas com Lorena Mayrink, estudante de Psicologia, pelo e-mail lorenamayrink@estudante.ufscar.br .

Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da USP (CAAE: 87767425.2.0000.5561).

Leia Também