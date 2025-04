Pesquisa investiga percepções parentais sobre educação sexual ao longo das década

freepik -

Um estudo na área de Psicologia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está investigando como pais e mães receberam informações sobre sexualidade na infância e de que formas abordam a educação sexual com seus filhos. A pesquisa busca compreender as percepções parentais sobre o tema, bem como as mudanças ao longo das décadas e a influência do contexto histórico na transmissão desses conhecimentos.

Para isso, estão sendo questionados pais e mães maiores de 18 anos, com filhos(as) de qualquer faixa etária, para responder a um questionário totalmente online e anônimo. O questionário tem tempo estimado de resposta de 15 minutos e pode ser acessado pelo link https://bit.ly/3FHP8UW .

O estudo, intitulado "Uma análise histórica de percepções parentais sobre a educação sexual", é realizado pela graduanda em Psicologia Clara Gonçalves, sob orientação da professora Elizabeth Joan Barham, do Departamento de Psicologia (DPsi) da UFSCar. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail claraing@estudante.ufscar.br .

Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 81452924.8.0000.5504).

