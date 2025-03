Pesquisa estuda relaÃ§Ã£o entre identificar e autorregular emoÃ§Ãµes

Estudo da área da Psicologia convida universitários para participação online (Imagem: Pixabay) -

Uma pesquisa na área de Psicologia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está convidando, para participação online, estudantes universitários de graduação e pós-graduação, a fim de investigar a diferenciação emocional e o uso de estratégias de autorregulação.



"Diferenciação emocional é um traço característico relacionado à habilidade de identificar, nomear e expressar emoções granulares (específicas) em si mesmo e em terceiros. Estratégias de autorregulação são técnicas que podem ser aplicadas para manter ou alterar estados emocionais. Exemplo: quando estou triste, posso aplicar estratégias de autorregulação como a distração para sair do estado de tristeza. Existem estratégias que têm utilidade no curto, médio e longo prazos. O contexto em que elas são aplicadas e a frequência com que a pessoa pode usar estratégias de autorregulação no sucesso da aplicação das estratégias", explica o psicólogo Henrique Meireles, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGPsi) da UFSCar e responsável pelo estudo.



O trabalho, intitulado "Diferenciação emocional e o uso de estratégias de autorregulação", tem orientação da professora Patrícia Waltz Schelini, do Departamento de Psicologia (DPsi) da UFSCar, e conta com apoio financeiro da Capes.



Quem pode participar

O participante deve ter entre 18 e 30 anos e estar regularmente matriculado em uma Instituição de Ensino Superior, seja graduação (tecnólogo, bacharelado, licenciatura) ou pós-graduação (especialização, MBA, mestrado, doutorado ou pós-doutorado).



O questionário é anônimo e leva entre 10 e 15 minutos para ser preenchido. O link de acesso é https://bit.ly/4kWurVu .

"Sendo um tema não muito desenvolvido no País, foi proposto fazer uma pesquisa inicial com uma amostra de universitários para observar aspectos iniciais sobre diferenciação e aplicação de estratégias de autorregulação. Após essa coleta inicial, é esperado que futuramente seja feita uma coleta com a população geral, tendo em vista que estudos na área são feitos em grande escala fora do Brasil. Uma amostra nacional com a diversidade cultural da população brasileira tem um potencial enorme para pesquisas em autorregulação", destaca Meireles.



Dúvidas podem ser esclarecidas com o pesquisador Henrique Meireles pelo e-mail hmpdacosta@gmail.com .

Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 84240524.8.0000.5504).

