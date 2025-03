Pesquisa em ciÃªncias sociais ambientais na AmazÃ´nia brasileira Ã© tema de palestra na UFSCar

UFSCar -

O Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCAm) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) realiza, no dia 25 de março, terça-feira, às 14 horas, a palestra e Aula Magna Inaugural "Environmental social science research in the Brazilian Amazon" ("Pesquisa em ciências sociais ambientais na Amazônia brasileira"), com a presença do pesquisador Luke Parry, da Lancaster University, do Reino Unido.

Na palestra, Parry irá inicialmente focar nos problemas, incluindo as raízes coloniais da ciência da conservação da biodiversidade e a negligência em relação às populações rurais marginalizadas na mudança da pesquisa global. Além disso, irá enfatizar a importância de integrar conhecimentos e sistemas de valores e o trabalho com populações de difícil acesso.

A palestra, gratuita e aberta ao público, acontece no auditório do Unidade de Pesquisa Integrada da Biodiversidade Tropical (Biotrop), localizado na área Norte do Campus São Carlos da UFSCar. Saiba mais sobre o evento no link https://bit.ly/3Fq1GQO; mais informações sobre o palestrante no documento em https://bit.ly/3XSnJpB.

Leia Também