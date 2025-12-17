Pesquisa do Procon aponta grandes diferenças de preços em produtos da ceia de Natal

O Procon São Carlos, órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania da Prefeitura, realizou uma pesquisa de preços em seis supermercados da cidade para avaliar os valores de produtos típicos do Natal. O levantamento identificou diferenças expressivas entre os estabelecimentos, reforçando a importância de o consumidor pesquisar antes de finalizar as compras.

Entre os azeites, a maior variação foi registrada no Gallo Tipo Único (500 ml), com diferença de 32,3%, o que significa que o consumidor pode economizar quase um terço do valor ao escolher o local mais barato. O Andorinha Extra Virgem (500 ml) apresentou variação menor, de 7,7%, enquanto o Andorinha Vintage (500 ml) chegou a 25,4% e o Gallo Extra Virgem Clássico (500 ml) a 31,9%, confirmando que a categoria é marcada por forte oscilação de preços.

Nos bombons, as diferenças também chamaram atenção. O Ferrero Rocher (12 unidades/150 g) apresentou variação de 20,1%, a Caixa Garoto Sortidos (250 g) teve diferença de 15,0% e o Lacta Favoritos (250 g) chegou a 24,7%, mostrando que tanto produtos importados quanto nacionais registram variações relevantes.

Já nas carnes congeladas, os percentuais foram menores. O Chester Tradicional Perdigão (kg) variou 10%, o Mini Tender Sadia (kg) 6,3% e o Peru Sadia temperado (kg) 12,5%, indicando que, apesar do valor elevado, os preços se mantêm relativamente mais estáveis. Nas lentilhas, item tradicional da virada do ano, a Yoki (400 g) apresentou variação de 26,9%, enquanto a Zilio (500 g) teve diferença de 10,3%.

Os panetones e chocotones também apresentaram ampla faixa de preços. O Bauducco Frutas (400 g) variou 17%, o Bauducco Chocottone (908 g) 14,1%, o Casa Suíça Gotas de Chocolate (400 g) 20,3% e o Tommy Frutas (400 g) 11,3%. Outros produtos que se destacaram foram a farofa tradicional Yoki, com variação de 39%, o panetone Visconti com gotas sabor chocolate, com 27%, e o lombo temperado Sadia, com 23%.

Segundo o diretor do Procon São Carlos, Tiago Nonato de Souza, a pesquisa tem como objetivo oferecer parâmetros claros para ajudar o consumidor a planejar as compras de fim de ano. “A pesquisa mostra que, dependendo da escolha do estabelecimento, é possível economizar valores significativos. Por isso, reforçamos a importância de comparar preços e observar atentamente as informações nas embalagens”, destacou.

O Procon orienta ainda que o consumidor planeje o cardápio da ceia com antecedência, faça listas para evitar compras por impulso, leia atentamente rótulos e embalagens, conferindo peso, validade e informações nutricionais, e guarde folhetos e anúncios de promoções para garantir o cumprimento das ofertas. O órgão também alerta para a redução de gramatura em alguns produtos, como panetones e chocotones, que deve ser informada de forma destacada nas embalagens por, no mínimo, seis meses.

Mais informações podem ser obtidas no Procon São Carlos, pelo WhatsApp (16) 3413-9450 ou presencialmente na rua Rui Barbosa, nº 1.190. A pesquisa completa com os produtos de Natal está disponível no portal da Prefeitura, em www.saocarlos.sp.gov.br.

Leia Também