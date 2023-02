Pesquisa da UFSCar oferece treinamento para pais de crianças com autismo

Treinamentos serão online e gratuitos (Imagem: Pixabay) - Crédito: (Imagem: Pixabay)

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está oferecendo um treinamento gratuito e online para pais de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), níveis 1 e 2 de apoio, entre 6 e 13 anos, visando, por meio da orientação aos pais, aumentar o repertório de habilidades sociais dessas crianças. O treinamento integra uma pesquisa de Letícia Thays Bessa Silva, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Especial (PPGEEs) da UFSCar.

O objetivo do estudo é realizar um treinamento em habilidades sociais parentais baseado nos déficits identificados inicialmente no repertório das crianças. "Esse treinamento se faz importante visto que as crianças com autismo, geralmente, apresentam déficits de interação social e, consequentemente, déficits diferentes nas classes de habilidades sociais. Assim, o treinamento visa, por meio de orientações parentais, aumentar o repertório de habilidades sociais", salienta a pesquisadora da UFSCar.

O treinamento é totalmente online, com encontros semanais de 60 minutos cada, durante seis semanas. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição. Os interessados em participar podem responder o questionário online, disponível em https://bit.ly/405BYXA. Dúvidas podem ser esclarecidas com a pesquisadora Letícia Bessa pelo e-mail leticiabessa@estudante.ufscar.br ou pelo WhatsApp (62) 99150-2315. O trabalho, intitulado "Efeito de um treinamento de habilidades sociais para pais de crianças com autismo", tem orientação de Gerusa Ferreira Lourenço, professora do Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade. Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 57561622.0.0000.5504).

