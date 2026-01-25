Pesquisa da UFSCar investiga motivos da evasão estudantil no CCET do Campus São Carlos

Crédito: Foto: CCS/UFSCar

Uma pesquisa desenvolvida na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) busca identificar os principais fatores que levaram estudantes a interromper os cursos de graduação do Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET), no Campus São Carlos. O estudo pretende compreender como aspectos acadêmicos, sociais e institucionais influenciam a evasão no Ensino Superior e contribuir com ações voltadas à permanência estudantil.

Intitulada “Da evasão à permanência na universidade pública: abordagens a partir do enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade”, a pesquisa é conduzida pela mestranda Sueli Perea, do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade (PPGCTS) da UFSCar, sob orientação da professora Ariadne Chloë Mary Furnival, do Departamento de Ciência da Informação (DCI).

Segundo a pesquisadora, o interesse pelo tema surgiu a partir de sua atuação profissional na universidade. “O interesse por este tema surgiu diretamente do meu dia a dia como servidora da UFSCar, atuando na Divisão de Gestão e Registro Acadêmico (DiGRA). No cotidiano dessa divisão, lidamos diariamente com um grande volume de desistências, cancelamentos de matrícula, transferências internas e externas, além de perdas de vaga por desempenho mínimo ou falta de rematrícula”, explica Sueli. “Observar essa realidade de perto me motivou a transformar essas questões em objeto de estudo no mestrado”.

Relevância científica e social

De acordo com a mestranda, a pesquisa tem relevância científica ao investigar fatores que influenciam a permanência no Ensino Superior, contribuindo para o avanço teórico e oferecendo subsídios para intervenções institucionais mais eficazes. No aspecto social, a evasão estudantil gera impactos negativos, como prejuízos à qualificação profissional, perdas de recursos públicos e aprofundamento das desigualdades educacionais.

O estudo também está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), especialmente a ODS 4 – Educação de Qualidade e a ODS 10 – Redução das Desigualdades, ao investigar estratégias que possam ampliar o acesso, favorecer a conclusão dos cursos e reduzir disparidades no ensino superior público.

Expectativas e resultados

A expectativa da autora é identificar os principais fatores que contribuíram para a evasão no CCET entre os anos de 2018 e 2024. Com isso, o estudo pretende fornecer evidências que auxiliem na formulação de políticas institucionais mais eficazes para a redução da evasão e o fortalecimento da permanência estudantil.

“Ao identificar os fatores que dificultam a permanência, espera-se contribuir para o desenvolvimento de estratégias institucionais mais inclusivas, capazes de fortalecer o vínculo dos estudantes com a universidade, integrá-los à comunidade acadêmica e favorecer seu sucesso acadêmico”, destaca Sueli.

Como participar

O público-alvo da pesquisa são ex-estudantes dos cursos de graduação do CCET do Campus São Carlos da UFSCar, com ingresso entre 2018 e 2024, que não concluíram o curso e que deixaram a instituição nesse mesmo período.

A participação ocorre por meio do preenchimento de um questionário online, com tempo estimado de resposta entre 10 e 15 minutos. A participação é anônima.

Dúvidas podem ser esclarecidas diretamente com a pesquisadora responsável pelo e-mail sueliperea@estudante.ufscar.br.

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE nº 92255625.7.0000.5504).

