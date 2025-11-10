Pesquisa da UFSCar investiga impacto do uso de drogas na vida de familiares

Um estudo desenvolvido no Departamento de Psicologia (DPsi) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) busca compreender como a convivência com pessoas em uso de substâncias psicoativas — como álcool, cocaína, crack e maconha — afeta emocionalmente seus familiares e cuidadores. A pesquisa é conduzida pela estudante de Psicologia Ketlyn Cassiana, sob orientação da professora Camila Domeniconi, com apoio do CNPq por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC).

O trabalho analisa os níveis de sobrecarga emocional e resiliência de quem convive com usuários de substâncias psicoativas. Segundo Ketlyn, a sobrecarga pode ser objetiva, quando envolve mudanças na rotina, nas finanças e nas relações sociais, ou subjetiva, manifestada por sentimentos de tristeza, culpa e impotência. Já a resiliência é entendida como a capacidade de enfrentar e superar situações adversas, mantendo os vínculos familiares e o equilíbrio emocional.

De acordo com a pesquisadora, compreender esses aspectos é essencial para o desenvolvimento de estratégias de cuidado e políticas públicas voltadas não apenas aos dependentes, mas também às famílias, que muitas vezes enfrentam sozinhas os efeitos do uso de drogas. “O estudo reconhece a família como um espaço de proteção, mas também de vulnerabilidade diante da dependência”, afirma.

Podem participar da pesquisa pessoas com 18 anos ou mais que convivem (ou conviveram) com familiares usuários de substâncias psicoativas ao menos duas vezes por semana. A participação é voluntária, gratuita e anônima, por meio de formulário online disponível em https://bit.ly/3WtFRoR. O tempo estimado de resposta é de 10 a 20 minutos, e dúvidas podem ser encaminhadas para ketlyncassiana@estudante.ufscar.br.

O projeto, intitulado “Resiliência e sobrecarga emocional em familiares de pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas”, foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 90471325.5.0000.5504).

