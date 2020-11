Pesquisa da UFSCar investiga efeitos do trabalho remoto

Crédito: Divulgação

Uma pesquisa realizada pela equipe do Laboratório de Cinesiologia Clínica e Ocupacional (Laco) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) busca investigar os efeitos do trabalho remoto (home office) sobre a atividade física, sintomas musculoesqueléticos e fatores psicossociais de trabalhadores administrativos, que permanecem muito tempo na posição sentada fazendo o uso do computador. O estudo conta com a participação do pós-doutorando Dechristian França Barbieri, do doutorando Luiz Augusto Brusaca e das graduandas Rafaela Veiga (iniciação científica) e Maria Paula Perruchi (apoio técnico), sob supervisão de Ana Beatriz de Oliveira, docente do Departamento de Fisioterapia (DFisio) da Universidade.

De acordo com Barbieri, em geral, trabalhadores administrativos são caracterizados por possuírem um comportamento bastante sedentário, ou seja, permanecerem muito tempo na posição sentada, utilizando o computador como principal ferramenta de trabalho. Atualmente, com o isolamento social pela pandemia da Covid-19, grande parte desses profissionais passaram a trabalhar de maneira remota, ficando mais tempo em posturas restritas dentro de casa, o que pode estar contribuindo com o crescimento de fatores de risco relacionados ao sedentarismo. Estudos têm demonstrado que o sedentarismo pode predispor diferentes problemas como a maior incidência de dores musculoesqueléticas, aumento do colesterol, ganho de peso e até obesidade, além do incremento da chance de desenvolver doenças metabólicas, como diabetes tipo II, e de mortalidade prematura.

Diante desse contexto, o projeto do Laco tem como motivação entender se o trabalho remoto em decorrência da Covid-19 impacta de maneira expressiva a saúde dos trabalhadores administrativos. Além disso, os resultados servirão para orientar os profissionais da área da Saúde a traçarem estratégias de cuidado junto a trabalhadores que estão em home office devido à pandemia do novo Coronavírus.

Para desenvolver a pesquisa estão sendo convidados trabalhadores administrativos com vínculo empregatício, em regime de home office (total ou parcial), que utilizam o computador como principal ferramenta de trabalho e permanecem na posição sentada por períodos diários maiores que seis horas. A avaliação de atividade física será feita via questionário online e por medida direta com uso de sensores. A entrega dos sensores ao participante seguirá todas as recomendações de biossegurança. A participação é gratuita e os interessados devem entrar em contato pelo telefone (16) 98108-3470 (ligação ou WhatsApp) ou pelo e-mail ative.laco@gmail.com.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também