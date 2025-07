Pesquisa da UFSCar investiga efeitos do diabetes em braços e pernas e busca voluntários

Uma pesquisa de Iniciação Científica do curso de Fisioterapia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está avaliando como o diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2 pode afetar a sensibilidade, a força e a função dos membros superiores e inferiores. O estudo está com inscrições abertas para voluntários com idade entre 18 e 65 anos, diagnosticados com a doença, em qualquer região do Brasil.

A pesquisa, intitulada "Avaliação sensorial, motora e da função dos membros superiores e inferiores em indivíduos com Diabetes Mellitus", é conduzida pelo estudante Daniel Oishi Mariano, sob orientação da professora Paula Rezende Camargo, do Departamento de Fisioterapia (DFisio). O objetivo é entender de que forma o diabetes interfere nas capacidades musculoesqueléticas de braços e pernas e como esses impactos se inter-relacionam.

“A diabetes mellitus é uma doença crônica e progressiva, com índices epidêmicos no mundo. Estima-se que 537 milhões de pessoas convivam com a condição globalmente, sendo o Brasil o sexto país com maior número de casos”, explica Mariano. Ele destaca que a literatura científica já sugere uma possível associação entre a doença e disfunções musculoesqueléticas, especialmente na região dos ombros, o que pode afetar significativamente a rotina dos pacientes.

A expectativa do estudo é reunir dados que contribuam para avaliações clínicas mais abrangentes. “Queremos alertar os profissionais de saúde sobre a importância de observar possíveis alterações musculoesqueléticas, especialmente nos membros superiores, em pacientes com diabetes. Isso pode ajudar na formulação de abordagens terapêuticas mais específicas e eficazes”, acrescenta.

A participação é totalmente online e voluntária, por meio de um questionário que leva cerca de 20 minutos para ser respondido. Não há necessidade de deslocamento presencial, e todos os participantes recebem ao final uma cartilha com orientações sobre os cuidados com os sintomas e complicações da doença.

Os interessados podem participar acessando o link: https://forms.gle/bApFpyiGzf3e3Vta9. O prazo para envio das respostas vai até o final de agosto. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (16) 99186-1145.

O projeto tem aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 84185024.6.0000.5504).