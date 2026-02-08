Pesquisa da UFSCar estuda dor crônica em crianças e adolescentes e convida voluntários

Crianças e adolescentes responderão questionários e passarão por coleta de dados (Foto: Pixabay) -

Entre 20% e 45% das crianças brasileiras convivem com algum tipo de dor musculoesquelética, segundo estudos recentes. A condição, quando crônica, está frequentemente associada a sintomas de ansiedade e depressão, além de prejuízos nas atividades sociais e escolares, baixa qualidade do sono e impacto negativo na qualidade de vida.

Diante desse cenário, uma pesquisa de mestrado em Fisioterapia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) busca contribuir para o tratamento da dor crônica em crianças e adolescentes. O estudo tem como objetivo adaptar para o Português brasileiro dois questionários internacionais que avaliam crenças e conhecimentos sobre dor nessa faixa etária.

A pesquisa é conduzida pela mestranda Bianca Emanuelli Saes Campanha, sob orientação da professora Thais Cristina Chaves, docente do Departamento de Fisioterapia (DFisio) da UFSCar. Os instrumentos fazem parte da avaliação da eficácia de um tratamento não farmacológico chamado Educação em Ciência da Dor, amplamente utilizado em outros países.

Segundo a orientadora, os questionários atualmente existem apenas em inglês. “Para que possamos, no futuro, realizar tratamentos eficientes, é preciso realizar essa primeira etapa de traduzir e adaptar esses instrumentos de avaliação para a Língua Portuguesa e para o contexto das crianças e adolescentes brasileiros”, explica Thais Chaves.

Para o desenvolvimento do estudo, os pesquisadores estão convidando crianças de 8 a 12 anos e adolescentes de 13 a 17 anos que apresentem dor musculoesquelética ou dor de cabeça há, pelo menos, três meses. Os participantes responderão a questionários e participarão de uma coleta de dados presencial. Pais ou responsáveis também poderão responder a alguns questionários, de forma opcional.

Os interessados em participar devem entrar em contato com a pesquisadora Bianca pelo WhatsApp (19) 99010-4212.

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 91636125.6.3001.5440).

