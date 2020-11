Pesquisa da UFSCar avalia inteligência emocional no ambiente de trabalho

Crédito: Divulgação

O Laboratório de Desenvolvimento Humano e Cognição (LADHECO) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) convida pessoas voluntárias para participar de pesquisa intitulada "Teste de inteligência emocional no trabalho: construção de um instrumento psicológico", que está sendo realizada por Isaías Peixoto dos Santos Nascimento, estudante de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGPsi), sob orientação de Monalisa Muniz, docente do Departamento de Psicologia (DPsi) da Instituição.

O objetivo é construir um instrumento psicológico para avaliar a inteligência emocional, que envolve a percepção, compreensão e gerenciamento das emoções, no ambiente de trabalho brasileiro. Podem participar do estudo pessoas com mais de 18 anos, que atendam um dos seguintes critérios: estar empregado há mais de um ano ou que tenha sido demitido há menos de seis meses, em instituições públicas ou privadas; ou se tiver sido demitido há mais de seis meses, desde que tenha trabalhado em empresas privadas por mais de cinco anos.

A participação consiste no preenchimento de um teste online e o sigilo é assegurado. Para manifestar interesse, é necessário preencher este formulário (https://bit.ly/IEteste), até o dia 15 de novembro; o pesquisador entrará em contato e disponibilizará o acesso à plataforma do teste.

De acordo com Peixoto, ao colaborar com o estudo, os voluntários poderão auxiliar na construção do primeiro teste de inteligência emocional específico para o ambiente de trabalho, elaborado para a população brasileira. Além disso, contribuirão com a ciência da inteligência emocional no contexto do trabalho no Brasil. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail isaiaspeixotodsn@gmail.com.

