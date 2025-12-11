Pesquisa da UFSCar avalia aplicativo de análise do movimento de quadril e joelho de atletas

Um projeto de pesquisa desenvolvido no Laboratório de Avaliação e Intervenção em Ortopedia e Traumatologia (LAIOT) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) busca avaliar a confiabilidade teste-reteste do movimento do quadril e do joelho durante a fase de aterrissagem em atletas saudáveis, utilizando o aplicativo OpenCap. O estudo está convidando voluntários para participar de avaliações gratuitas no laboratório.

A pesquisa envolve duas Iniciações Científicas, das estudantes Aline Gonçalves de Paula e Fernanda Woycick Santiago Pedro Bom, sob orientação de Fábio Viadanna Serrão, docente do Departamento de Fisioterapia (DFisio), e coorientação de Maria Julia Checo Melger, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia da UFSCar.

Segundo Melger, o OpenCap foi desenvolvido para analisar a biomecânica do movimento humano, permitindo mensurar parâmetros como os ângulos do quadril e do joelho durante aterrissagens de saltos. “Precisamos de mais estudos para determinar se seu uso na prática clínica e em pesquisa é viável. Por isso, estamos verificando se o aplicativo é capaz de fornecer medidas consistentes da mesma avaliação em dias diferentes, ou seja, se é confiável”, explica a coorientadora.

Atualmente, os sistemas tridimensionais (3D) com marcadores corporais são o padrão-ouro para estudos biomecânicos. Apesar da alta precisão, Melger destaca suas limitações: alto custo, necessidade de grande espaço físico, exigência de profissionais especializados e longo tempo de análise e processamento. Nesse cenário, o OpenCap surge como alternativa viável, já que utiliza vídeos gravados por smartphones, reduz custos, facilita o treinamento do avaliador e agiliza a coleta e o processamento dos dados. “Assim, o OpenCap torna a avaliação biomecânica mais acessível para a prática clínica. Mas é fundamental investigar sua confiabilidade antes de incorporá-lo amplamente”, reforça.

Convite a voluntários

O estudo busca participantes entre 16 e 35 anos, saudáveis e praticantes de esportes que envolvam salto ou mudanças rápidas de direção, como vôlei, basquete, futsal, futebol, handebol, entre outros. As avaliações ocorrerão em dois dias distintos no LAIOT.

Os interessados podem se inscrever por meio do formulário eletrônico: https://forms.gle/S4hwXR56ohtQSG9CA.

Dúvidas podem ser encaminhadas pelo WhatsApp: (14) 99117-4624.

O projeto possui aprovação do Comitê de Ética da UFSCar (CAAE: 91080225.7.0000.5504).

