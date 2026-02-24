Pesquisa da UFSCar analisa interação de fatores de risco para lesões em praticantes de corrida

Podem participar praticantes de corrida de todo o País (Foto:Pixabay) -

Identificar e entender a interação entre diferentes fatores de risco para lesões relacionadas à corrida em praticantes recreacionais. Esse é o objetivo central de uma pesquisa de doutorado em Fisioterapia desenvolvida na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). O projeto convida praticantes de corrida para acompanhamento durante um ano por meio de formulários eletrônicos e do aplicativo Strava® (app que grava as sessões de treinamento com informações como velocidade, distância e frequência cardíaca).

A pesquisa é conduzida pelo doutorando Hygor Ferreira da Silva, sob orientação de Fábio Viadanna Serrão, professor do Departamento de Fisioterapia (DFisio) da UFSCar, e coorientação de Renan Alves Resende, docente da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). De acordo com Silva, os estudos de fatores de risco em corridas são projetos observacionais e, em sua maioria, tentam observar a influência de um único fator sobre a probabilidade de lesão, o que é nomeado de relação linear. No entanto, o pesquisador explica que alguns modelos teóricos apontam que as lesões esportivas surgem a partir de uma interação entre diferentes fatores, ou seja, uma relação não linear. "Não há na literatura estudos que tenham tentado observar essas relações em corredores recreacionais. Dessa forma, o objetivo do meu estudo é identificar interações não lineares entre variáveis relacionadas ao treinamento, variáveis biomecânicas da corrida, características pessoais, psicossociais e de saúde que possam causar lesões aos praticantes de corrida", complementa Silva.

O pesquisador afirma que a hipótese do estudo é que a combinação das variáveis proporção carga aguda/crônica, variáveis biomecânicas, idade, sexo, índice de massa corporal, experiência prévia em corrida, histórico de lesões prévias, qualidade do sono e motivação intrínseca seja preditora do risco de lesões musculoesqueléticas relacionadas à corrida com alta sensibilidade e especificidade. A identificação das interações entre esses fatores, representa um importante passo no desenvolvimento de estratégias de prevenção de lesões em corredores. "O que beneficiaria essa população em relação à prevenção de lesões devido à prática da atividade da corrida. A partir disso, também será possível traçar perfis de risco e, dessa forma, novas pesquisas poderiam investigar e desenvolver estratégias de prevenção mais específicas, e profissionais da Saúde (educadores físicos e fisioterapeutas) poderiam ofertar esses protocolos", ressalta o pesquisador sobre a importância e aplicabilidade do estudo.

Participantes

Para realizar o projeto são convidadas pessoas, entre 18 e 40 anos, que pratiquem corrida há, pelo menos, seis meses, e que percorreram 10 km semanais nos últimos seis meses. Os participantes devem utilizar o aplicativo Strava® e não podem ter sofrido lesão nos membros inferiores nos últimos três meses.

As pessoas interessadas devem preencher este formulário eletrônico (https://redcap.link/xnea63kq). Dúvidas podem ser esclarecidas com Hygor Ferreira da Silva, pelo e-mail hygorfs@estudante.ufscar.br ou telefone (12) 98219-2941.

Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 93105125.4.0000.5504).

