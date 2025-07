Pesquisa avalia uso de melatonina sobre desempenho de corredores

Interessados em participar podem se inscrever até 7/11 (Foto: Pexels) -

Investigue os efeitos da administração aguda de melatonina sobre as parâmetros fisiológicos e de desempenho físico durante e após a realização de corrida sob diferentes condições. Este é o objetivo central da pesquisa de doutorado realizada no Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em parceria com a Unesp. Pessoas que praticam corrida, pelo menos três vezes por semana, podem participar do estudo. Além dos testes gratuitos, relatórios completos da ventilação pulmonar e avaliação da composição corporal.

A pesquisa é conduzida pela doutora Nathalia Fernanda Dias e pelo doutorando Jean Cesar Andrade de Souza, sob orientação do professor Wladimir Rafael Beck, do Departamento de Ciências Fisiológicas (DCF) da UFSCar. Os pesquisadores apontam que investigar os efeitos da administração aguda de melatonina em corredores é relevante porque, "além de regular o ritmo circadiano e melhorar a qualidade do sono, esses hormônios têm sido apontados como um potencial recurso ergogênico (substâncias ou métodos utilizados para melhorar o desempenho físico e a recuperação em atividades esportivas), especialmente em estudos com modelos animais. No entanto, ainda há alguns estudos que exploram esses efeitos em humanos, o que torna necessário seu real impacto no desempenho de atletas".

A melatonina é um hormônio naturalmente produzido pela glândula pineal, localizado no cérebro, que ajuda a regular o ciclo sono-vigília e o ritmo circadiano do corpo - é o ciclo natural de 24 horas que regula os processos físicos, mentais e comportamentais de um organismo, incluindo sono e vigília. Esse hormônio também pode ser encontrado como suplemento alimentar e é usado para ajudar regularmente ou sono.

Corredores foram escolhidos para o estudo porque os testes aplicados envolveram exercícios máximos e exaustivos, exigindo participantes com bom condicionamento físico. “Dessa forma, conseguimos garantir maior segurança durante os protocolos e maior confiabilidade na investigação dos resultados propostos”, explica Dias.[

As pessoas voluntárias do estudo podem ser homens ou mulheres, com idades entre 18 e 35 anos, que pratiquem corridas, pelo menos três vezes por semana, e que tenham experiência com corridas maiores ou iguais a 5 km no último ano. Os participantes passarão por quatro testes para mensuração da oxigenação muscular, da concentração de lactato sanguíneo e da ventilação pulmonar. Os testes serão realizados no DCF, na área Norte do Campus São Carlos. Interessados em participar podem preencher este formulário ( https://forms.gle/xEupyKxXUTbfkJh39 ) ou entrar em contato com a pesquisadora, pelo WhatsApp (16) 99138-3620, até o próximo dia 11 de julho.

Projeto de Pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 76560623.6.0000.5504).

