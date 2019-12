Pesquisa avalia locais de lazer e recreação em São Carlos

Crédito: Divulgação

Um estudo em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção (PPGEP) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está solicitando a participação da população de São Carlos por meio do preenchimento de questionário sobre aspectos estruturais de locais de lazer e recreação no Município. A pesquisa está sendo realizada por Igor Santos, doutorando no PPGEP, no âmbito de disciplina de Econometria ministrada por Herick Moralles, docente do Departamento de Engenharia de Produção (DEP) da UFSCar.

Quaisquer pessoas moradoras de São Carlos podem participar, respondendo questões que visam avaliar locais públicos e privados de lazer, como parques, espaços para apresentações culturais, restaurantes, bares, dentre outros. O preenchimento do questionário, online (via https://forms.gle/rL7oHK5bxPXN2WgZA), leva apenas alguns minutos, e a participação de grande número de pessoas é essencial à realização do levantamento. O objetivo é identificar os lugares de preferência das pessoas que responderem e os critérios utilizados na avaliação desses locais.

