Pesquisa aborda percepção de embalagens plásticas

As embalagens plásticas representam o maior segmento de materiais de aplicação de materiais poliméricos, que atualmente são de origem não renováveis, além de, muitas vezes, serem tratados de forma indevida após o consumo.

Dessa forma, a pesquisadora Giovanna Cufaro Gonçalves, do curso de Mestrado no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais (PPGCEM) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e orientada pelo professor Caio Gomide Otoni, do mesmo Programa, está com formulário aberto para coleta de dados para a sua pesquisa cujo intenção é mapear os aspectos mercadológicos, tecnológicos, regulatórios, entre outros, que dificultam ou mesmo previnem a utilização de biopolímeros pela indústria de embalagem.

O preenchimento do formulário é de curto tempo, de forma anônima, com o objetivo de coletar a percepção dos diferentes atores da cadeia de embalagem. Os dados coletados serão tratados em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), sendo que os respondentes não serão identificados.

A pesquisa é aberta e deve ser respondida por meio deste formulário eletrônico (https://forms.gle/BvBrCmAoU2rd17sQ8) até 28 de fevereiro.