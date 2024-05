Crédito: Maycon Maximino

Uma carreta desengatou de um bitrem na manhã desta terça-feira e andou desgovernada pela rodovia Washington Luís, em São Carlos.



O motorista informou que havia acabado de sair de um posto de combustíveis perto do bairro Santa Felícia, quando o eixo quebrou e a última carreta carreta com açúcar se soltou. Por sorte nenhum veículo foi atingido e a carreta parou no acostamento.



Equipes da concessionária estiveram no local tomando as procedências cabíveis.

