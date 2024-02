Perigo: duas pessoas sofrem queimaduras causadas por taturana cachorrinho no Santa Felícia

Taturanas encontradas em árvore na frente da pista de Skate do Santa Felícia - Crédito: arquivo pessoal

Nos últimos dias o São Carlos Agora recebeu dois relatos de pessoas que sofreram queimaduras causadas por taturana cachorrinho quando andavam pela rua Alberto Lanzoni, defronte a pista de skate, no bairro Santa Felícia.

A pessoa atingida pelas cerdas do inseto sofre com muita dor e as vezes precisa ser hospitalizada. Foi o caso de um de um homem de 23 anos. Na última terça-feira (30), ao descer do ônibus, ele passou próximo de uma árvore e acabou atingido na região do pulso. Logo após, começou a sentir fortes dores e buscou ajuda no pronto-socorro do Hospital São Francisco, onde foi atendido e liberado. No dia seguinte foi trabalhar e começou a passar mal devido as toxinas, quando desmaiou na empresa. Novamente buscou ajuda, mas desta vez na UPA do Santa Felícia, onde ficou em observação por cerca de 12 horas, sendo liberado novamente. Como não teve melhora, buscou ajuda novamente no São Francisco, onde medicado e liberado.

Na sexta-feira (2) o rapaz acordou com febre e com ajuda de familiares conseguiu uma consulta em um hospital da região, onde foi internado e passou por uma bateria de exames. Ele se recupera bem.

Situação parecida viveu uma mulher na tarde deste domingo (4). Ela contou que após sofrer uma queda, resolveu ir até a UPA do Santa Felícia. Ao desembarcar na frente da pista de Skate acabou sendo atingida pelo inseto e sofreu queimaduras. Ela achou que fosse uma abelha e seguiu até a UPA, onde recebeu atendimento médico devido a queda. Ao retornar na rua Alberto Lanzoni constatou que uma árvore onde havia passado perto estava infestada por taturanas cachorrinho.

A mulher relatou ainda que teve dor intensa, que apesar de quatro injeções que tomou na UPA, só foi melhorar cerca de 12 horas depois. Por fim ela fez uma alerta. “Se uma criança for picada [sic] por esse bicho ai, vai sofrer”.

Sobre a largata cachorrinho

Apesar do nome bonitinho, a lagarta cachorrinho é um tipo de praga bastante perigosa e que pode causar febre ou até hemorragia em casos não tratados. O calor pode fazer com que elas apareçam em jardins, quintais e regiões de mata urbana.

A lagarta cachorrinho tem este nome por ser envolvida por cerdas semelhantes ao de um pelo de cachorro. Segundo informações do Instituto Butantan, de São Paulo, essas cerdas possuem uma toxina urticante que provoca dores semelhantes a de uma queimadura.

Além das cerdas, a lagarta cachorrinho também é considerada venenosa. Ela possui espinhos em meio aos pelos e que liberam as toxinas. A orientação do instituto Butantan é sempre procurar um hospital em caso de contato com o animal. (Com informações do Ric.com.br)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também