Pequeno Cidadão leva criatividade e cultura para crianças e jovens que têm pouco acesso à internet na pandemia da Covid-19

Com o dia a dia, foi necessária uma nova adaptação e criar novas possibilidades devido a pandemia da Covid-19. Por este motivo, desde março, os alunos do projeto Pequeno Cidadão, da USP São Carlos, não tiveram atividades presenciais.

No programa há uma biblioteca infanto-juvenil com mais de quatro mil exemplares e no mês de agosto foi criada uma campanha de doação de livros e gibis. Durante a ação social, foi arrecadado muita coisa, mas a campanha continua com a arrecadação e motivando pessoas a doar.

Foi criado, com material reutilizado, TNT, usado anteriormente para decoração das festas, uma sacolinha (com a ajuda de parceiros Gire - UFSCar) para ser decorada pelas crianças que viessem a fazer retirada dos livros, utilizando para essa decoração, giz de cera, reutilizado das atividades presenciais.

O processo seguiu rigorosamente os protocolos de higiene e cuidados. As reservas são feitas pela internet e a entrega "presencial".

DOAÇÕES

Quem ainda não doou, está em tempo e pode fazer a sua contribuição. As doações de livros e gibis podem ser entregues pela comunidade da USP São Carlos no Projeto Pequeno Cidadão às terças-feiras e quintas-feiras, das 8h às 11h. Nesses mesmos dias e horários, os livros podem ser entregues pela comunidade externa, mediante agendamento pelo telefone 3373-9105, no portão que fica localizado na rua dos Inconfidentes (ao lado do Caaso).

BIBLIOTECA EM CASA

A leitura é considerada muito importante para todas as pessoas. Portanto durante este período de pandemia da Covid-19, o projeto disponibilizou livros e gibis da Biblioteca Ottaviano de Fiore para empréstimo para alunos do Projeto Pequeno Cidadão, pode escolher até dois títulos e agendar a retirada através do Facebook da biblioteca ou pelo telefone do projeto (3373-9105).

Os livros e gibis deverão ser retirados no Projeto Pequeno Cidadão, às terças-feiras e quintas-feiras, das 8h às 11h, no portão que fica localizado na rua dos Inconfidentes (ao lado do Caaso).

Na retirada do livro, o aluno recebe de brinde um kit leitura, contendo um gibi, giz de cera, uma sacolinha reutilizável e canetinhas coloridas para personalizar sua sacolinha.

