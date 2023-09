Pequeno Cidadão está com inscrições abertas na USP São Carlos

São desenvolvidas ações que geram equidade educacional com atividades que reforçam o constante aprendizado - Crédito: Divulgação

Com a missão de promover educação complementar de qualidade, em ambiente seguro, a crianças e adolescentes das comunidades vulneráveis, incentivando habilidades e competências inovadoras, o Projeto Pequeno Cidadão está com inscrições abertas (gratuitas) até esta sexta-feira, 29, para crianças matriculadas e que frequentam o 5º ano do Ensino Fundamental.

A inscrição deve ser feita pessoalmente pelo responsável da criança no campus da USP São Carlos, na Avenida Trabalhador São-carlense, 400, no Parque Arnold Schmidt de segunda-feira a sexta-feira, das 8h30 às 11h e das 14h30 às 17h. No campus 2 (Avenida João Dagnone, 1100, no Jardim Santa Angelina somente agendamento pelo WhatsApp 16 99614-6905).

Os documentos necessários para inscrição são cópia da certidão de nascimento, do RG e CPF do aluno, declaração escolar (RA) e boletim escolar, 1 foto ¾, cópia do comprovante de residência, holerite (para empregados), cópia carteira do trabalho (desempregados), declaração de renda (autônomo e bicos) e cópia do RG e CPF do responsável. A inscrição não garante a vaga.

Pequeno Cidadão

O projeto tem caráter sócio educacional e atende diariamente 220 crianças, vindas de famílias com vulnerabilidade socioeconômica de São Carlos, está sediado no Campus Central – área 1 da Universidade de São Paulo e tem como parceiro a empresa KPMG Auditores Independentes.

Idealizado em 1996 e implantado em 1997, o Projeto Pequeno Cidadão se caracteriza por ser um projeto de ação social e de complementação educacional que perdura há 26 anos e que tem grandes resultados ao longo dos anos. Ajudamos a formar cidadãos.

São desenvolvidas ações que geram equidade educacional com atividades que reforçam o constante aprendizado e o conhecimento de português, matemática e ciências aplicado ao dia-a-dia, atividades tecnológicas, de inclusão digital e robótica, acolhimento, socialização, dentre outras.

É oferecido às crianças e jovens, duas refeições diárias (café da manhã e almoço ou lanche e jantar) e ainda orientações sobre higiene pessoal e protocolos sanitários.

