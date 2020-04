Pelo Facebook, paróquia São Domingos Sávio promete uma Santa Páscoa aos fiéis

Em 2020, não terá a encenação da Paixão de Cristo - Crédito: Reiza Lopes

Em tempos de pandemia de coronavírus e a recomendação para evitar aglomerações e consequentemente com as igrejas impossibilitadas de receber os seus fiéis, a Semana Santa para a igreja católica teve sua programação religiosa profundamente alterada.

Por exemplo as missas não estão sendo realizadas e esta semana onde estariam previstas procissões e encenações da Paixão de Cristo na Sexta-feira Santa, foram canceladas atendendo recomendação do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Foi o caso da paróquia de São Domingos Sávio, no Conjunto Residencial Castelo Branco. Em entrevista ao São Carlos Agora, a igreja irá realizar todas as atividades com lives pelo Facebook e comandadas pelo Padre Ferdinando José Santos Magalhães.

Nesta Sexta-Feira Santa, 10, ocorre a Celebração da Paixão do Senhor, a partir das 15h; no Sábado Santo, 11, a partir das 18h, Solene Vigília Pascal e no Domingo de Páscoa, 12, a partir das 10h, missa solele

O pároco Dom Ferdinando convida a todos a viver este momento tão lindo, onde os fiéis poderão assistir ao vivo pelo Facebook, na página da paróquia.

SEM ENCENAÇÃO

Há cinco anos, a comunidade da paróquia realiza a encenação da Paixão de Cristo, sempre na Sexta-Feira Santa. Em 2020, devido a pandemia da Covid-19, o evento foi cancelado, disse o auxilia de vendas e voluntário Antonio Carlos Gatti, 47 anos.

“Nossa ideia sempre foi fazer a encenação e passar um pouco o sofrimento de Jesus e seu calvário”, disse, salientando que o grupo que faz o espetáculo religioso é formado pelos membros da paróquia.

“São crianças, jovens, adultos e idosos. Todos são bem-vindos e voluntários. As roupas e os cenários são feitos nós mesmos. Não compramos nada”, comentou.

Gatti disse ainda que os empresários Luiz Antonio Terahata, 60 anos Roseli Mitie Terahata, 58 anos, coordenam toda a preparação da encenação que é feita na praça do bairro, próximo a Igreja São Domingos. “Sempre começou às 19h e a duração aproximada é de 1 hora e 10 minutos”, comentou, ao afirmar que mil pessoas acompanhavam o sofrimento de Cristo.

“Mas pela segurança e saúde de todos, houve por bem cancelar este ano. É a primeira vez que isso acontece”, comentou. “Em anos anteriores passamos por dificuldades, mas Deus esteve sempre perto da gente e conseguimos fazer a encenação”, complementou. “E em 2021 estaremos aqui para voltar a encenar a Paixão de Cristo”, garantiu.

No link abaixo, uma mensagem da Paróquia de São Domingos Sávio: https://www.facebook.com/100005207823340/videos/1368651973318384/?id=100005207823340

