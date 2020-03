População só deve procurar delegacias em casos de extrema necessidade, orienta delegado seccional

2º Distrito Policial em São Carlos - Crédito: Arquivo SCA

A pandemia do coronavírus afetou a sociedade mundial e medidas restritivas das autoridades sanitárias foram tomadas, com determinações passadas pelo Ministério da Saúde e pelo Governo do Estado.

Mas por compor a segurança pública, as polícias Civil e Militar irão funcionar normalmente, já que são consideradas como essenciais na sociedade.

Na manhã desta quinta-feira, 19, em entrevista, o delegado seccional de São Carlos Rogério Fakhany Vitta, falou sobre o funcionamento dos distritos policiais e e delegacias especializadas nas sete cidades da região (São Carlos, Ibaté, Ribeirão Bonito, Dourado, Descalvado, Porto Ferreira e Santa Rita do Passa Quatro) e orientou o cidadão quanto ao registro de possíveis ocorrências policiais.

“Estamos trabalhando normalmente, dentro do horário pré-estipulado. Mas as pessoas que necessitam do amparo policial, devem procurar as delegacias e os distritos em caso de extrema necessidade”, comentou Vitta.

Na oportunidade ele deu um exemplo. “Caso alguém seja vítima de furto, não há necessidade de ir até uma delegacia. Basta acessar a delegacia eletrônica onde tem todas as informações necessárias. É feito tudo online e encaminhado à autoridade policial. A pessoa receberá no dia seguinte via e-mail o documento da ocorrência”, informou. “É importante evitar aglomeração nas unidades policiais”.

POLICIAIS CIENTES

Vitta informou ainda que todos os policiais estão cientes da gravidade do atual momento da pandemia de coronavírus e todos estão orientados como proceder. “Quero deixar claro que a polícia irá dar todo o amparo ao cidadão que tem a obrigação de fazer a sua parte também e estar precavido. Obedecerem as recomendações para que tudo volte a normalidade o quanto antes”, finalizou.

