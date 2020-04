Pela reabertura do comércio, São Carlos terá carreata neste sábado (18)

Crédito: Arquivo/SCA

Comerciantes, autônomos, caminhoneiros, empresários e trabalhadores dos mais diversos segmentos econômicos deverão estar reunidos a partir das 13h deste sábado, 18, para a “Carreata pelo Trabalho”. A concentração acontece na Praça Itália e o evento acontece neste final de semana em várias cidades brasileiras.

Um dos organizadores do movimento, o comerciante Leonardo Ribeiro, 54 anos, proprietário de uma academia há dois anos no Jardim Santa Felícia, disse que a meta do evento é conscientizar as autoridades da necessidade de manter a economia ativa e com isso permitir a volta gradual do funcionamento do comércio em São Carlos, que tem uma quarentena prevista para até o dia 22 de abril, quarta-feira, motivada pela pandemia do coronavírus.

RECESSÃO TAMBÉM É PERIGOSA

O São Carlos Agora entrevistou o comerciante e segundo ele, não é somente o coronavírus que é letal. “A recessão econômica, o desemprego e a falência também mata”, observou. “Tem comerciantes e empresários com síndrome do pânico, depressivos. Bem como trabalhadores que estão desempregados e não conseguem levar o sustento para a sua família”, afirmou. “Falência, demissões, desempregos são letais também”, ponderou.

ISOLAMENTO VERTICAL

Leonardo tem ciência do perigo da Covid-19, mas paralelamente disse ser favorável ao isolamento vertical e não a uma quarentena. “Sou favorável ao isolamento. Mas das pessoas que estão em grupo de risco (acima de 60 anos, diabéticos, obesos, hipertensos, gestantes, entre outros). Tem que haver a conscientização de todos e fazer com que a economia ande novamente”, disse. “Estamos sentindo na pele muitas dificuldades”, emendou.

COMÉRCIO COM RESTRIÇÕES

Leonardo procurou exemplificar o seu ponto de vista para que São Carlos retorne, passo a passo, a normalidade, em meio a pandemia do novo coronavírus. “Tanto os comerciantes, empresários e autônomos deveriam tomar restrições para evitar o contágio. Funcionários utilizar álcool em gel, máscaras e até luvas de for o caso, orientar os consumidores e se tiver fila, ter um funcionário exclusivamente para organizar a distância entre as pessoas de pelo menos dois metros. E não permitir acesso de muitos clientes em um estabelecimento para evitar a aglomeração. Obedecendo todas as normas através dos decretos estadual e municipal, poderia até ser contratada mais pessoas, pois com a reabertura do comércio, todos teriam a obrigação de evitar tumultos e manter um controle até que a rotina voltasse ao normal”, comentou.

QUANTO MAIS MELHOR

Sobre a participação na carreata, Leonardo enfatizou que, quanto mais participantes, melhor. E para poder estar presente, a pessoa tem que cumprir regras pela organização que salientou, ainda, que o movimento não é político. “Quem está fazendo este evento, é quem precisa trabalhar”, enfatizou.

Nas redes sociais, circula a convocação para a carreata e uma imagem onde há algumas orientações para o participante, como usar máscara e produtos que previnam o coronavírus; manter um veículo distante do outro para evitar aglomeração; não jogar lixo no chão e nem fazer necessidades fisiológicas nas vias públicas; respeitar a velocidade do deslocamento; entre outros.

IMPORTÂNCIA DO ISOLAMENTO

Governos municipais e estaduais defendem a importância do distanciamento social para que o sistema de saúde não entre em colapso.

De acordo com o Coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, o médico infectologista David Uip, a adesão ideal para controlar a disseminação da COVID-19 (doença causada pelo vírus) é de 70%.

Se a taxa continuar baixa, o número de leitos disponíveis no sistema de saúde não será suficiente para atender a população. As autoridades reforçam o pedido para que a maioria da população reduza drasticamente a circulação nas ruas para diminuir a velocidade de contágio do coronavírus.

