Pedro Henrique, de 8 anos, falece após complicações de saúde

Pedro ao lado dos pais

É com profundo pesar que informamos o falecimento do pequeno Pedro Henrique, de apenas 8 anos, ocorrido neste sábado (7). Pedro era portador de Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), uma doença genética rara e degenerativa, e recentemente havia sido diagnosticado com vírus da influenza, o que agravou seu estado de saúde.

A história de Pedro comoveu a todos pela luta incansável de seus pais em busca do tratamento adequado para a doença. Em uma batalha judicial emocionante, a família conseguiu que a União fosse obrigada a custear a aplicação do medicamento Elevidys, cuja dose pode chegar ao valor de R$ 17 milhões. A tão esperada aplicação aconteceu em março deste ano.

No entanto, nas últimas semanas, Pedro contraiu o vírus da influenza e, devido à sua condição clínica delicada, teve seu quadro agravado, sendo internado na UTI do hospital da Unimed. Devido a complicações renais, precisou ser transferido para um hospital na cidade de Franca, onde, infelizmente, seu estado de saúde se deteriorou e ele não resistiu.

Aos pais e demais familiares, expressamos nossos mais sinceros sentimentos de solidariedade e conforto neste momento tão difícil.

