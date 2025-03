Pedal solidário irá arrecadar leite e sortear 5 bikes em São Carlos

Passeio ciclístico vai agitar a manhã de domingo em São Carlos - Crédito: Divulgação

Um evento que promete proporcionar qualidade de vida e solidariedade simultaneamente. Assim deve ser a quarta edição do Pedala São Carlos, previsto para acontecer na manhã de domingo, 30 e além de arrecadar leite, irá sortear cinco bicicletas. Muitas atividades estão reservadas.

A concentração e café da manhã será a partir das 7h15 na Avenida Miguel Petroni, em frente a Unicep, com largada às 8h15. Consta da programação, percurso kids, família e caminhada com 5 quilômetros, além da Sport com percurso de 38 km e Light, com percurso de 25 km

As inscrições podem ser feitas pelo link https://www.sympla.com.br/evento/4-pedala-sAo-carlosunicep/2806630 e quem participar, caso queira, doar um litro de leite (opcional).

Atrações e atividades

Os organizadores prometem ainda o sorteio de cinco bicicletas, além de prêmio para a cidade com maior número de participantes (uma cicloviagem para 10 pessoas ao litoral paulista).

Haverá ainda pontos de apoio a cada 10 kms, fotografias profissionais, cata-pebas, com pessoas limpando trilhas para fechar o percurso, food trucks e show de encerramento com DJ Alex Oliveira.

A renda final será revertida em cestas básicas e encaminhada para o Fundo Social de Solidariedade de São Carlos.

