Pedal da Babilônia será no dia 21 de maio

Crédito: Divulgação

A segunda edição do Pedal da Babilônia será realizado no dia 21 de maio e terá saída às 8h no mesmo local onde parte a Cavalgada da Babilônia, ou seja no terreno ao lado do Ceme, na Avenida Getúlio Vargas.

Organizado pelo Santuário da Babilônia, a edição deste ano terá Rock n’ Roll, café da manhã, food trucks e encontro de relíquias automotivas pela primeira vez. Reitor do Santuário, o Padre Everton informou como será o pedal deste ano. “Ano passado com meu amigo Rykoff, iniciamos este projeto e foi muito bacana, o pessoal do pedal abraçou o evento com carinho e curtimos um lindo domingo juntos.

Agora com mais novidades e experiência o Santuário parte para mais uma missão de fé, entretenimento, colecionismo, saúde e solidariedade, já que estamos arrecadando 1kg de alimento por participantes do percurso e também para quem for prestigiar”.

O trajeto será realizado através do Caminho da Fé e os organizadores, irão disponibilizar pontos de apoio e hidratação aos ciclistas.

O segundo pedal da Babilônia, possui apoio da Prefeitura de São Carlos, grupos de ciclismo, empresariado, lojas de ciclismo e da comunidade da Babilônia.

Leia Também