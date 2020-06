Pedágio solidário troca alimentos por kit de máscaras

A onda de ações solidárias continua em São Carlos, nesta época de pandemia da Covid-19 e neste sábado, 13, um pedágio solidário será realizado pelos Rotarianos em Ação.

Na Avenida Trabalhador São-carlense (no recuo próximo ao pontilhão na região do Terminal Rodoviário) será realizado o evento das 9h às 17h. Com o lema ‘nenhuma criança deve ir para a cama com fome’, a campanha busca arrecadar alimentos, materiais de limpeza e higiene que serão destinados ao Fundo de Solidariedade de São Carlos e encaminhados para famílias que passam por necessidades. Quem fizer a doação irá ganhar um kit de máscaras. Doações poderão ser feitas ainda pelo fone 16 99604-0666.

SEGURANÇA

Segundo os organizadores um rígido protocolo de segurança foi montado para que quem doa e quem recebe a doação tenha toda tranquilidade e fazer um gesto de carinho e amor ao próximo.

