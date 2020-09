Pedágio Solidário irá arrecadar brinquedos, roupas e livros para crianças carentes

A união de forças do Rotary Club São Carlos Pinhal, OAB São Carlos e Pedalação São Carlos vai proporcionar um dia mais feliz para crianças de famílias carentes de nossa cidade.

Até o dia 12 de outubro, Dia das Crianças, voluntários destas entidades arrecadam brinquedos, roupas e livros que serão doados para os pequenos.

Mas neste sábado, 26, uma ação voluntária será realizada durante todo o dia na Avenida Trabalhador São-carlense (recuo do caminhoneiro) – região do Terminal Rodoviário, com a campanha Pedágio Solidário Dia das Crianças, no sistema drive thru, seguindo todos os protocolos de segurança para que doadores e voluntários estejam protegidos devido a pandemia da Covid-19.

Segundo Matheus Fontana, um dos voluntários que trabalham nesta ação social, a ideia é arrecadar centenas de itens que serão encaminhadas para rotarianas da Casa da Amizade. Essas mulheres irão destinar os brinquedos, livros e roupas para entidades filantrópicas que, por sua vez, encaminhará os mimos para as crianças. “Queremos apenas fazer a felicidade da garotada neste dia”, disse Matheus.

