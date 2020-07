Pedágio solidário irá arrecadar alimentos para famílias carentes

Crédito: Marcos Escrivani

Em época de pandemia da Covid-19, mais uma ação social irá acontecer neste sábado, 1. A partir das 9h, o grupo Doação e Ação irá realizar um pedágio solidário e arrecadar alimentos que serão destinados para famílias carentes de São Carlos.

A ação social busca atender famílias carentes que residem no Cidade Araci, Antenor Garcia, Jardim Zavaglia, Planalto Verde, Eduardo Abdelnur.

As pessoas que doarem um quilo de alimento não perecível irão ganhar uma máscara. A informação foi passada pela cantora e supervisora de operações, Renata F. Árabe Brasil, 40 anos.

Segundo ela, com frequência, o grupo que tem 12 voluntários, realizam ações solidárias e neste sábado, o pedágio será drive thru, onde os doadores não precisam nem sair do veículo. “Iremos seguir todos os protocolos para que quem doa e quem recebe tenha toda a segurança possível”, disse Renata. “Vamos arrecadar alimentos para montagem de cestas básicas e destiná-las para quem necessita”, emendou.

O pedágio solidário será realizado na Avenida Grécia, 538, (em frente a feirinha), na Vila Prado.

“A gente espera poder contar com o apoio de toda a população para que possamos levar alimento para a mesa das famílias que passam por dificuldades nesta época de pandemia, onde muitos pais de famílias perderam o emprego”, finalizou Renata.

