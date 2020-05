Pedágio Sem Fronteiras drive thru será neste sábado, 9

Crédito: Divulgação

Vários grupos voluntários irão realizar neste sábado, 9, das 8h às 17h, na Avenida Trabalhador São-carlense, próximo ao Terminal Rodoviário, o pedágio do projeto Leite Sem Fronteiras na modalidade “drive thru” e terá o apoio do Rotary Club Pinhal, Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social e Fundo Social de Solidariedade. As pessoas que doarem, não precisarão descer do veículo para efetuar o ato de solidariedade, uma vez que tal iniciativa visa, além de proporcionar ajuda para os mais necessitados, tem como finalidade evitar ainda a propagação da Covid-19.

Todos os litros de leite que forem arrecadados neste dia serão destinados para a Prefeitura Municipal de São Carlos e será destinado posteriormente para famílias carentes que possuam crianças com até cinco anos de idade.

As informações sobre o pedágio foram passadas pelo empresário Matheus Fontana, 39 anos e por Patrícia Nazzari, que idealizaram a ação que terá a presença de aproximadamente 30 voluntários neste dia e que integram grupos de ciclistas, dos caminhoneiros e das costureiras do bem.

Nesta época de pandemia da Covid-19, o empresário disse que o motivo das ações sociais é para apagar o incêndio provocada pela doença que é letal e perigosa. “E as crianças sofrem muito. Mas temos que salientar. Esta pandemia agravou um problema existente em nossa sociedade que é a desigualdade social. Por isso não iremos parar por aqui. Estas campanhas serão durante todo o ano. Independentemente da pandemia”, garantiu Matheus que não escondeu sua emoção. “A cada campanha, é um sentimento de vitória. Colaborar com o próximo é poder trabalhar por ações sociais e isso irei levar para o resto de minha vida”, assegurou.

