domingo, 23 de novembro de 2025
Reajuste

Pedágio da SP-318 está mas caro

23 Nov 2025 - 07h03Por Da redação
Praça de Pedágio na SP-318 - Crédito: divulgaçãoPraça de Pedágio na SP-318 - Crédito: divulgação

Desde a zero hora deste domingo (23), a tarifa de pedágio da Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318), em São Carlos, está mais caro. O é reajuste de 5,17%. A atualização segue índice definido pela Arteris ViaPaulista, concessionária responsável pela rodovia, com base na variação do IPCA entre setembro de 2024 e setembro de 2025.

O aumento foi autorizado por publicação no Diário Oficial do Estado no último dia 19 e integra as revisões anuais previstas no contrato de concessão, que têm como objetivo repor perdas inflacionárias e manter o equilíbrio econômico-financeiro da operação.

A praça de pedágio localizada no km 254+374 terá novos valores para carros, motos e veículos comerciais, incluindo cobrança por eixo nesses últimos. O desconto de 5% para motoristas que utilizam pagamento eletrônico (tags) permanece garantido, conforme informou a concessionária.

 

