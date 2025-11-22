(16) 99963-6036
Pedágio da SP-318 em São Carlos terá reajuste de 5,17% a partir de domingo

21 Nov 2025 - 12h21Por Da redação
Crédito: divulgação

A partir da zero hora deste domingo (23), a tarifa de pedágio da Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318), em São Carlos, será reajustada em 5,17%. O novo valor segue a correção definida pela Arteris ViaPaulista, concessionária responsável pelo trecho, com base na evolução do IPCA entre setembro de 2024 e setembro de 2025.

O reajuste foi autorizado por publicação no Diário Oficial do Estado do último dia 19 e faz parte das revisões anuais previstas em contrato de concessão. O objetivo é repor perdas inflacionárias e evitar desequilíbrios financeiros no contrato.

A praça de pedágio localizada no km 254+374 da SP-318 terá novos valores para carros, motos e veículos comerciais por eixo, mantendo o desconto de 5% para usuários que utilizam pagamento eletrônico (tags). A concessionária destacou que este benefício permanece inalterado.

Pagamento por aproximação

Os motoristas que passam pela praça da SP-318 podem pagar utilizando tecnologia NFC, diretamente pelo smartphone, smartwatch ou cartão físico habilitado para débito por aproximação. Nesse sistema, não é possível inserir cartão ou digitar senha nas máquinas.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 0800 001 1255 ou nos totens de autoatendimento instalados nas bases SAU da concessionária.

