PAULO ALTOMANI: "Eu peguei uma heranÃ§a maldita do Newton Lima"

O ex-prefeito Paulo Altomani "Quem estava quebrado ao entrar na Prefeitura era o prefeito Airton Garcia. E nos seus anos de governo, ele, que era o maior devedor de IPTU da cidade, zerou seus dÃ©bitos" - CrÃ©dito: Jean Guilherme

Paulo Roberto Altomani, ex-prefeito de São Carlos, continua o mesmo. Aos 77 anos, o engenheiro mecânico, político e empresário não tem papas na língua e fala exatamente o que pensa. Participando do SÃO CARLOS AGORA ENTREVISTA nesta terça-feira, 3 de março, ele afirmou que pegou uma herança maldita do prefeito Newton Lima e que, apesar disso, fez um excelente governo.

GOVERNO PARA O SER HUMANO – Altomani disse que fez um governo para o ser humano e não para pneu ou asfalto. Ele destaca que entregou 2.000 casas populares, construiu cinco creches, realizou 26 mil cirurgias eletivas, além de 74 obras. “Ninguém fez tantas obras como eu fiz. Isso apesar de pagar R$ 74 milhões de dívidas da Prefeitura feitas pelo PT. Todo mundo sonha em ser prefeito de São Carlos. Eu só herdei uma herança maldita do Newton Lima”.

MENINO GANHA MÃO MECÂNICA – Além disso, ele citou que, em uma formatura na sede do CPP (Centro do Professorado Paulista), conheceu um garoto de 15 anos que não tinha uma das mãos. “Eu, como prefeito, sempre me envolvi com tudo. Ele havia tido a mão esmagada numa máquina de moer carne. Mandamos este menino para a Unicamp, gastamos R$ 60 mil. Ele ficou seis meses indo e voltando a Campinas. Uma empresa de mecatrônica fez uma mão mecânica perfeita para o menino, que passou a utilizá-la para pentear o cabelo, segurar na mão da namorada. Enfim, recuperou a autoestima e a autonomia perdidas. É uma história que vale um mandato”.

AIRTON MENTIU – Com relação ao ex-prefeito Airton Garcia, falecido no ano passado, que dizia ter herdado uma Prefeitura quebrada, Altomani afirma que Airton mentia sobre isso. “Quem estava quebrado ao entrar na Prefeitura era o prefeito Airton Garcia. E, nos seus anos de governo, ele, que era o maior devedor de IPTU da cidade, zerou seus débitos”, afirma o ex-prefeito.

TRABALHO ATUAL – O ex-prefeito Paulo Altomani afirma que atualmente está desenvolvendo, de forma pioneira, granadas para mísseis que viajam a 15 mil quilômetros por hora, atravessando os Estados Unidos e chegando à Europa em 13 minutos. “Estou na indústria bélica. Se muita gente chora, temos que produzir lenços; se chove muito, vamos fabricar guarda-chuvas. E hoje temos guerra no mundo inteiro, estamos desenvolvendo mísseis. Eu não gostaria de fazer isso, mas foi o que apareceu para mim”.

DA USP À ENGEMASA – Formado como melhor aluno da USP em Engenharia Mecânica, Altomani criou a Engemasa, que foi a primeira empresa de alta tecnologia de São Carlos e que hoje é uma das cinco empresas do mundo a produzir equipamentos sob encomenda para a indústria de petróleo e gás. Ele destaca que criou a tecnologia de aços especiais a partir da observação de fenômenos espaciais.

“Foi resultado de um trabalho de iniciação científica da FAPESP. O professor Luís Duarte voltou dos Estados Unidos e eu era bolsista da FAPESP. Ele me disse: ‘Altomani, eu tenho um desafio para você. A cápsula da nave espacial, quando regressa para a Terra, ao passar da estratosfera para a atmosfera, chega a menos 120 graus; ao atritar num ângulo correto com a atmosfera, pelo bombardeamento de elétrons, prótons e nêutrons, ela atinge 900 graus. Depois cai no oceano e esfria. Eu quero saber o comportamento de uma liga chamada Incoloy 800H a menos 120 graus, a 900 graus e o resfriamento em água’. Nós utilizamos o acelerador de partículas de elétrons do Instituto de Física de São Carlos e o acelerador de nêutrons no Instituto de Energia Atômica da USP, em São Paulo. Assim, fizemos toda uma simulação. Este trabalho foi apresentado no 1º Congresso Nacional de Aços Inoxidáveis, na COP, no Rio de Janeiro, e ganhamos Menção Honrosa, pois era um trabalho inédito. Aí coloquei na cabeça que iria criar uma empresa para produzir a liga Incoloy, que é importada. Batalhamos, comecei em uma empresa pequena com Antônio Florindo Zanette, na Vila Prado, e depois criamos a Engemasa, que todos conhecem. Então, quem fala que eu sou burro precisa lavar a boca com creolina”, afirma.

CANDIDATO EM 2026? – Ele afirma que, se conseguir reverter a situação jurídica que enfrenta hoje, voltará a ser candidato a prefeito em 2028. Disse que sua inelegibilidade foi causada pela Câmara Municipal. Altomani afirma que foi vítima da ingratidão dos vereadores Marquinho Amaral e Lucão Fernandes, que comandaram a Câmara Municipal de São Carlos. “Ando nas ruas e o povo me trata muito bem e fala: ‘Altomani, você tem que voltar, sentimos saudades do seu governo’”, diz.

RESPOSTA A LEANDRO GUERREIRO – Com relação ao ex-vereador Leandro Guerreiro, que o classificou como “pior prefeito da história de São Carlos”, Altomani afirmou que o ex-parlamentar entrou na política por meio dele. “Ele tinha um grupo de dança e foi à Engemasa. Ele se candidatou a vereador conosco. É um menino que veio de uma família desestruturada. O pai dele andou preso por tráfico de drogas. Então, eu vou relevar esta opinião dele, porque, para mim, ele não cheira nem fede. O que vem de baixo não me atinge”, disse.

Ele afirmou que recentemente ficou sabendo que a Coca-Cola buscava uma cidade para fazer um investimento de R$ 1 bilhão e avisou o vice-prefeito Roselei Françoso, o prefeito Netto Donato e o secretário de Relações Institucionais, Waldomiro Bueno. “Poderíamos ter aqui um investimento desses, gerando empregos e muitos impostos para a cidade. O Melo conseguiu a TAM, o Rubinho conseguiu a Volkswagen e nós conseguimos a Serasa. Que empresa está vindo para São Carlos para gerar empregos? Se fosse prefeito hoje, investiria no marketing da cidade para conquistar novos investimentos”.

Altomani elogiou os deputados Miguel Petrilli (estadual), que trouxe a USP, e Ernesto Pereira Lopes (federal), que trouxe a UFSCar para São Carlos. “Eles foram dois alavancadores do nosso desenvolvimento. Assim como Campinas e Ribeirão Preto, temos tudo para sermos um município top do Estado de São Paulo”, comenta.

AS CAUSAS DA DERROTA EM 2016 – O ex-prefeito afirma que, se pudesse voltar no tempo, não trocaria a empresa de transporte coletivo seis meses antes das eleições, como fez em 2016. Segundo ele, na transição houve um boicote do empresário Miguel Cimatti contra o sistema de transporte urbano. “Ele enviou os piores profissionais. Na Serra do Aracy, um dos ônibus teve o elevador de deficiente físico baixado do nada e o veículo quase capotou. O ônibus vinha da Cidade Aracy para o Centro e havia uma cobra dentro do veículo. O ônibus passa em frente à Câmara Municipal, cai a roda no meio da rua e está toda a imprensa lá para registrar e fotografar o fato. Ele fez isso para boicotar nosso governo. E, como o povo tem memória curta, a empregada que perdia a hora do trabalho dizia: ‘O Altomani é um mau prefeito’. Então, se fosse hoje, eu não teria trocado a empresa”.

Altomani ressalta que, se não fosse esse problema, teria vencido as eleições com facilidade e sido reeleito em 2016. “Se esperasse passar as eleições para mudar a empresa de ônibus, eu teria ganhado as eleições de lavada. Porque eu tinha pesquisas que, antes de trocar, eu estava à frente do Airton Garcia”.

