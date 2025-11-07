Paulistão Atacadista vai gerar 200 empregos em São Carlos

Paulistão Atacadista irá funcionar onde era antiga Airship -

O prefeito Netto Donato recebeu nesta sexta-feira (07/11), em seu gabinete no Paço Municipal, o presidente do grupo Savegnago, Chalim Savegnago, para oficializar a chegada de uma nova unidade do Paulistão Atacadista à cidade. Com inauguração prevista para abril de 2026, o empreendimento será instalado na zona leste, às margens da Rodovia Washington Luís, e representa um investimento de R$ 25 milhões. A nova loja deve gerar mais de 200 empregos diretos, consolidando o grupo como um dos principais empregadores do município e elevando para mais de 800 o número de postos de trabalho mantidos em São Carlos.



O prédio que abrigava a Airship e a transportadora Transpel passará por reforma, ampliação e adaptação para receber o novo formato de atacarejo. “Estamos muito felizes em anunciar o Paulistão em São Carlos. Já temos três lojas Savegnago aqui e fomos muito bem recebidos desde 2013. Agora, com o Paulistão, reforçamos nosso compromisso com a cidade”, afirmou Chalim.



O empreendimento vai além do atacarejo. Segundo Ricardo Anselmo Perez, proprietário da área e responsável pelo projeto imobiliário, o local abrigará um centro comercial com até 20 lojas modulares. “A área tem cerca de 23 mil metros quadrados. Vamos oferecer espaços para farmácia, academia, pet shop, sorveteria, entre outros. A ideia é que o público possa resolver tudo em um só lugar, com conforto e conveniência”, explicou.

Perez destacou que a região é densamente habitada, mas carente de serviços. “Muita gente precisa se deslocar longas distâncias para acessar comércio básico. Nosso objetivo é valorizar a área e oferecer infraestrutura à população local”, disse.

Durante a reunião no Paço Municipal, o prefeito Netto Donato reforçou o compromisso da gestão em facilitar a chegada de novos investimentos. “Criamos um ambiente favorável para quem quer empreender em São Carlos. O Paulistão é mais uma prova de que estamos no caminho certo”, afirmou.

O assessor João Muller destacou que o projeto será beneficiado por ferramentas como o recém lançado Aprova São Carlos, que digitaliza e agiliza a aprovação de projetos. “Assumimos o compromisso de acelerar as análises técnicas, como as do SAAE e do Estudo de Impacto de Vizinhança. A localização é estratégica e o impacto será transformador para a zona leste”, disse.

Expansão - A chegada do Paulistão Atacadista a São Carlos integra a estratégia de expansão do grupo Savegnago, que inaugurou cinco novas lojas em 2025 e abrirá mais uma em dezembro, em Mogi Guaçu. A meta é levar a bandeira Paulistão a todas as cidades onde já há unidades Savegnago.

Com sede em Sertãozinho, o grupo é o maior do setor supermercadista no interior paulista em faturamento e ocupa a oitava posição no ranking estadual. São 64 lojas Savegnago, 10 Paulistão Atacadista, 3 Savegnago Prático e 7 postos de combustíveis, além de dois centros de distribuição e um de manutenção. A previsão é encerrar 2025 com 157 mil m² de área de vendas, 1.366 checkouts e 15,5 mil colaboradores.

Leia Também