domingo, 21 de dezembro de 2025
Cidade

Patrulha Rural da Polícia Militar leva alegria às crianças na véspera do Natal

21 Dez 2025 - 17h58Por Da redação
Patrulha Rural da Polícia Militar leva alegria às crianças na véspera do Natal - Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação


Na tarde deste domingo (21), a Patrulha Rural da Polícia Militar realizou uma ação solidária que levou alegria e esperança a dezenas de crianças da área rural e da região da Grande Araci, em São Carlos.

A iniciativa contou com a participação dos policiais CB PM Luciano e CB PM Rezende, integrantes da Patrulha Rural, além do Papai Noel Adão Caires, que encantou as crianças por onde passou. Durante a ação, foram distribuídos brinquedos e sacolinhas-surpresa para crianças carentes das comunidades atendidas.
A caravana solidária percorreu a área rural e bairros da Grande Araci, incluindo Cidade Araci 1 e 2, Antenor Garcia e a área de ocupação localizada nos fundos do bairro Antenor Garcia, levando não apenas presentes, mas também sorrisos, carinho e momentos de emoção para famílias em situação de vulnerabilidade.

A ação reforçou o verdadeiro espírito natalino, marcado pela solidariedade, empatia e amor ao próximo, além de evidenciar o papel social da Polícia Militar, que vai além da segurança pública, aproximando-se da comunidade e promovendo esperança em um período tão especial do ano.

