Patrulha Rural da PM realiza ação solidária de Natal na zona rural

Crédito: Maycon Maximino

Em um gesto que vai além do policiamento ostensivo, a equipe da Patrulha Rural da 2ª Companhia da Polícia Militar realizou, nesta terça-feira (23), uma ação solidária voltada a famílias da zona rural, atendendo moradores das regiões conhecidas como Sem Terra e Capão das Antas.

Às vésperas do Natal, os policiais militares se mobilizaram para a arrecadação de cestas básicas e brinquedos, que foram distribuídos a crianças e famílias das localidades atendidas. A iniciativa teve como principal objetivo levar alegria, esperança e acolhimento a pessoas que vivem em áreas afastadas do perímetro urbano e que, muitas vezes, não recebem esse tipo de ação social.

A atividade contou com a participação do cabo Luciano e do soldado Resende, que, além da entrega dos donativos, dedicaram atenção especial às crianças, promovendo momentos de interação e proximidade com a população.

