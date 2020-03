Pastoral de igreja entrega cestas básicas para famílias carentes

Cestas básicas ajudam famílias carentes em tempos de crise - Crédito: Divulgação

Um ato de amor ao próximo em tempo de pandemia do Coronavírus. Treze voluntários da pastoral da Igreja Santa Edwirges, no Conjunto Residencial Maria Stella Fagá irão entregar 30 cestas básicas para famílias carentes já cadastradas pela paróquia.

Mas para evitar aglomeração de pessoas, tudo é feito de forma organizada: as famílias beneficiadas são contatadas via fone e agendado um dia e um horário. Um representante vai e retira sua cesta no salão social da paróquia.

ATO DE AMOR

O assistente social Benedito Elson da Silva, 62 anos, é um ativista da causa. Sua solidariedade vai além, pois todos os finais de ano, se torna o Papai Noel do Fagá e entrega presentes para crianças carentes.

Ele está no grupo de risco dos possíveis afetados (idade superior a 60 anos). Mas diz que é cuidadoso. “Tomo todos os cuidados possíveis e imagináveis. Faço parte da pastoral e ajudo pessoas que necessitam. Ainda mais em tempos de crise na saúde”, contou.

DOAÇÕES

Conhecido como Benê, o assistente social informou que as doações para as cestas básicas vinham de famílias que frequentavam as missas regulares. Só que com o cancelamento para evitar as aglomerações, ele vê a situação um pouco mais difícil. Porém, não perde a esperança.

“Acredito que iremos continuar a ajudar essas famílias”, disse em entrevista ao São Carlos Agora. Segundo ele, caso alguma família queira doar itens da cesta básica para fazer parte desta ação social, basta entrar em contato com a secretaria da paróquia: 3372-8712. “Vamos dar um jeito de ir buscar”, afirmou.

